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Şehit kızından babasına gözyaşlarına boğan mektup

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen 'Bordo bereli' Binbaşı Bülent Albayrak'ın asil kızının, babasına yazdığı mektup gözyaşlarına boğuyor.

26 Aralık 2017 Salı 22:24
Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 22:24
  1. Şehit kızı
  2. Şehit kızından babasına mektup
  3. Fırat Kalkanı Harekatı
  4. Binbaşı Bülent Albayrak
  • ALPALP2 sa önce
    YÜCE RABBİMİZ BU SABİLERİN HÜRMETİNE VATANIMIZI MUHAFAZA BUYURSUN. RAHMETİYLE MUAMELE EYLESİN. MİLLETİMİZİ İSLAMA HİZMETKAR KILSIN. ŞEHADETEN BÜYÜK MAKAM.
  • Alparslan1071Alparslan10712 sa önce
    İntikamları alındı Elhamdülüllah....Rabbimiz bizlere de şehadet rütbesiyle huzuruna çıkmayı nasip ve müyesser eylesin.....Şehid çocuklarına Selam olsun....Dua olsun.....

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