Şehit Kaymakamın kardeşi dilekçe verdi, 'Araştırılsın' dedi

Makamında bombalı saldırıya uğradıktan sonra şehit olan Kayyum Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk ile ilgili davada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve 15 sanığın yargılandığı dava sürerken, şehit kaymakamın kardeşi Ali Haydar Safitürk, hem mahkemeye hem de Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulmak üzere 9 sorudan oluşan bir yazı gönderdi. 13 Temmuz tarihinde Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile gönderilen yazı şehit kaymakamın suikastten günler önce ciddi bir tehdit aldığını da ortaya çıkardı. Suikastten 13 gün önce Derik’e gittiğini söyleyen ve 3 gün önce de Ankara’daki kayyum toplantısı için beraber yola çıktıklarını anlatan Safitürk şunları kaydetti:

“4 Kasım Cuma günü makam odasına beraber gittik. Kaymakam belediyenin yaptığı bir parkla ilgili bilgi almak için isminin Ç. olduğunu mahkemede öğrendiğim, kaymakam tarafından belediyede görevlendirilmiş bir hanımı makamına çağırdı. Bu kişi makama geldiğinde kaymakam işlerle ilgili henüz bir şey sormadan görevden alınan belediye başkanı tarafından hizmet alımı ile işe alınmış bir bayanın tehdidini anlattı. Ağlamaklı gözlerle, ‘Efendim bu bayanın söylediğine göre mutlaka birkaç gün içinde ilk öldürülecek kayyum olacaksınız. Tüm eylem hazırlıklarının tamamlandığını, birkaç gün içinde öldürüleceğini tekraren söyledi’ dedi. Bu kadının PKK ile bağlantısının çok iyi olduğunu, bu tehdidin asla hafife alınmaması gerektiğini söyledi. Ç. hanımın bulunup dinlenmesini gerekiyorsa kendisiyle yüzleştirilmemi talep ediyorum. Ben de bu tehdidi kardeşimin dikkate alması gerektiğini söyledim.”

NEDEN MÜDAHALE EDİLMEDİ

Saldırıdan sonra alınan ifadesinde olayı reddeden Ç. ile bazı şüphelilerin gözaltına alınması için kardeşininin talimat verdiğini belirten Safitürk, bu operasyonun incelenmesini de talep etti. Safitürk mahkemeye ve savcılığa gönderdiği yazıda saldırıdan hemen sonra bir emniyet görevlisinin müdahaleyi geciktirdiğine, kardeşine Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde yaklaşık yarım saat hiçbir müdahalenin yaptırılmadığına dair şahitlerin olduğunu belirterek bu iddiaların araştırılamsını istedi. Öte yandan, önceki günkü duruşmada Safitürk’ün şüpheli noktalara dikkat çekerken araştırılmasını istediği şehit kaymakamın koruması için zorla getirilme kararı verdi. Korumanın mahkemenin çağrısına rağmen duruşmalara katılmadığı öğrenildi.