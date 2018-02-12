Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Şehit ikramiyesine göz dikmişti...

Adalet Bakanlığınca, Musa Özalkan'ın, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olmasından bir gün sonra emekli ikramiyesine ve aracına haciz konulmasını talep eden avukat hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

12 Şubat 2018 Pazartesi 15:34
Şehit ikramiyesine göz dikmişti...

Zeytin Dalı Harekatı’nın ilk şehidi Musa Özalkan, 2009’da karıştığı trafik kazasından dolayı 109 bin lira tazminat ödemeye mahkum oldu. Alacaklısı tahsilat için harekete geçti.

AVUKAT EMİNE GÜN, ŞEHİDİMİZİN İKRAMİYESİNE GÖZ DİKMİŞTİ

“Esas numarasını bildirmiş olduğum dosya borçlunun sistem üzerinden emekli ikramiyesi alacağına ve araç sorgusunun yapılarak çıkacak olan araç üzerine haciz şerhi konulmasını talep ederim. 23.01.2018. Av Emine Gün.”

AVUKAT EMİNE GÜN'E SUÇ DUYURUSU

Adalet Bakanlığınca, Musa Özalkan'ın, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olmasından bir gün sonra emekli ikramiyesine ve aracına haciz konulmasını talep eden avukat Emine Gün hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

 

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 15:34
  1. Av Emine Gün
  2. Adalet Bakanlığı
  3. Zeytin Dalı Harekatı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD bunun hesabını nasıl verecek?
    1. ABD bunun hesabını nasıl verecek?
    2. Merkel o bakanlığı kaptırınca kahroldu!
    3. İstanbul'da vahşet! Döve döve bizi..
    4. Windows bazı uygulamaları engelliyor
    5. Türkiye'den ABD'yi çıldırtacak hamle
    6. Caddeler cesetlerle doldu...
    7. Perinçek'ten Erdoğan hakkında küstah..
    8. O hainler Türkiye'ye karşı birleşti
    9. Tecavüze uğramış gibi hissettim!"
    10. Hainler o kuleleri bakın nasıl yapmış
    11. ABD: O ülke ile masaya oturabiliriz
    12. 'Türkiye, Afrin'de Amerikan askeriyle..
    13. “PYD, Nusra’nın El Kaide oluşundan..
    14. Türk diplomat katili ev iznine çıktı
    15. İki iran askeri daha öldürüldü
    16. Müslim'in başına konan ödül açıklandı!
    17. Mahkemeden kritik Hulusi Akar kararı
    18. 'Siyasete yön vermeye çalıştı'
    19. Afrin şehidine haciz davası açan..
    20. Esed rejimi: Halep ve İdlib'te..
    Ahmet Davutoğlu 'kirli planı' açıkladı
    Ahmet Davutoğlu 'kirli planı' açıkladı
    'Evladım bombayı buraya koy diyemiyorsam yazıklar olsun bana'
    'Evladım bombayı buraya koy diyemiyorsam yazıklar olsun bana'
    Ülke harap halde ama... Sahte zaferi O başkentte şeker dağıtarak kutladılar!
    Ülke harap halde ama... Sahte zaferi O başkentte şeker dağıtarak kutladılar!
    Dokuzu da yan yana defnedildi
    Dokuzu da yan yana defnedildi
    HDP'nin yeni Eş Genel Başkanları belli oldu
    HDP'nin yeni Eş Genel Başkanları belli oldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 10.02.2018
    Yarar: Afrin'e geçiş yapan son grup PKK'lı değil
    Yarar: Afrin'e geçiş yapan son grup PKK'lı değil
    İsmi sır gibi saklanıyor..."İstediğimiz zaman indirebiliriz"
    İsmi sır gibi saklanıyor..."İstediğimiz zaman indirebiliriz"