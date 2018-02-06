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Şehit haberi Erzurum'a ulaştı

Zeytin Dalı Harekatı’nda Erzurumlu Piyade Teğmen Ahmet Aktepe şehit düştü.

06 Şubat 2018 Salı 08:41
Şehit haberi Erzurum'a ulaştı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda PKK/YPG ve DEAŞ üyesi teröristler ile çıkan çatışmada Erzurumlu Piyade Teğmen Ahmet Aktepe şehit düştü.

Erzurum’un Tortum ilçesi Şenyurt beldesi nüfusuna kayıtlı olan 1 çocuk babası 32 yaşındaki şehit teğmenin acı haberi yetkililer tarafından ailesine verildi. Şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı.

 

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 08:41
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