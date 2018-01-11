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Şehit ettiği aileden bir de tazminat istiyor!

İsrail ordusu üç yıl önce vurarak şehit ettiği Filistinli aktivist Guneymat’ın üzerine devrilen askeri aracın masrafını almak için tazminat talebinde bulundu.

11 Ocak 2018 Perşembe 17:50
Şehit ettiği aileden bir de tazminat istiyor!

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Kefr Malik beldesine Haziran 2015'te baskın düzenleyen İsrail askerlerini engellemeye çalışan Filistinlilere karşı gerçek mermi kullanmış, kurşunların hedefi olan 21 yaşındaki Filistinli aktivist Abdullah Guneymat olay yerinde şehit oldu.

Gunaymat'ın cansız bedeninin üzerinden geçmeye çalışan bir askeri araç devrilmişti. Guneymat’ın cansız bedeni, üzerine devrilen askeri aracın altından ancak 4 saat sonra çıkarılabilmişti.

ACILI AİLEYE TAZMİNAT ŞOKU

Guneymat’ın ailesi henüz genç yaşta şehit olan oğullarının acısını unutmamışken, pazartesi akşamı İsrail ordusu tarafından kendilerine gönderilen tazminat kararıyla bir şok daha yaşadı.

Ailenin avukatı Naile Atiyye, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Abdullah Guneymat’ın üzerine devrilen askeri araçta meydana gelen hasarın maliyetini ailesinden istediğini belirterek, İsrail askeri mahkemesi tarafından karar verilen 100 bin Şekellik (27 bin Dolar) tazminatın aileye iletildiğini ifade etti.

"İSRAİL ORDUSU ÇOCUKLARIMIZI ÖLDÜRÜYOR"

Filistinli aktivist şehit Abdullah’ın babası İyad Guneymat, başlarına gelen bu olayı anlattı.

İsrail ordusunun söz konusu davranışını küstahlık olarak değerlendiren acılı baba, "İsrail ordusu çocuklarımızı öldürüyor ve bir de bizden tazminat talebinde bulunuyor." dedi.

İsrail’in işgalci bir devlet olduğuna ve Filistinlilerin çocuklarını soğukkanlılıkla öldürdüğüne dikkati çeken baba Guneymat, şunları kaydetti:

"İsrail işgalci bir devlettir. Topraklarımızı çalıyor ve evlerimizi yıkıyor. Benim oğlum onlara gitmedi, onlar beldemize baskın düzenledi. Aslında tazminat talebinde bulunması gerekenler biziz. Oğlumu öldüren İsrail’den tazminat talebimizi yerel ve uluslararası mahkemeler aracılığıyla dile getireceğiz."

Baba Guneymat, İsrail askerlerinin oğlunu kasten öldürdüğünü belirterek, "İsrail askerleri kasten oğlumu infaz etti. Oğlumun cesedinin üzerinden askeri ciple geçerken araçları devrildi. Oğlumun cansız bedenini ancak dört saat sonra devrilen aracın altından çıkarabildik." dedi.

İsrail’in Filistinlilere yönelik ihlallerinin uluslararası medya ve Filistin’in diplomatik misyonları üzerinden deşifre edilerek, uluslararası camiaya ulaştırılması çağrısında bulunan Rahhal sözlerini şöyle tamamladı:

“Dördüncü Cenevre Sözleşmesine göre, Filistinli sivilleri öldüren, Filistin topraklarını işgal eden ve sömüren İsrail ordusu tazminat ödemelidir. Aynı sözleşmeye göre işgalci güç, bulunduğu topraklarda yaşayan insanları öldürmek yerine onları himaye etmek zorundadır.”

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 17:50
  1. Filistinli siviller
  2. Cenevre Sözleşmesi
  3. İsrail
  4. Baba Guneymat
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