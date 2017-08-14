Şehit Eren'e hakaret eden alçak yakalandı

Trabzon’un Maçka ilçesinde meydana gelen hain terör saldırısı sonucu şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün ardından sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlar yapan Ozan Ayede isimli terör yandaşı yakalandı.

Alçak paylaşıma sosyal medya kullanıcıları sert tepki göstermiş, anında harekete geçen güvenlik güçleri de Ozan Ayede'nin adresini tespit etmişti.

CİZRE'DE YAKALANDI

Şırnak'ın Cizre Sur mahallesinde ikamet ettiği öğrenilen terör yanlısı Ozan Ayede, Şehit Eren Bülbül'ün ardından, "Eren iyiki geberdin kimsin oğlum sen pkk gerilayı ihbar ediyorsun it" yazmıştı.

Öte yandan edinilen bilgilere göre Ayede'nin terör örgütü PKK'ya mensup olan ablasının da geçtiğimiz senelerdeki operasyonlarda etkisiz hale getirildiği belirtiliyor.