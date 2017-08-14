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Şehit Eren'e hakaret eden alçak yakalandı

Şehit Eren Bülbül'ün ardından hakaret içerikli paylaşımlar yapan Ozan Ayede yakalandı.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 23:03
Şehit Eren'e hakaret eden alçak yakalandı

Trabzon’un Maçka ilçesinde meydana gelen hain terör saldırısı sonucu şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün ardından sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlar yapan Ozan Ayede isimli terör yandaşı yakalandı.

Alçak paylaşıma sosyal medya kullanıcıları sert tepki göstermiş, anında harekete geçen güvenlik güçleri de Ozan Ayede'nin adresini tespit etmişti.

CİZRE'DE YAKALANDI

Şırnak'ın Cizre Sur mahallesinde ikamet ettiği öğrenilen terör yanlısı Ozan Ayede, Şehit Eren Bülbül'ün ardından, "Eren iyiki geberdin kimsin oğlum sen pkk gerilayı ihbar ediyorsun it" yazmıştı.

Öte yandan edinilen bilgilere göre Ayede'nin terör örgütü PKK'ya mensup olan ablasının da geçtiğimiz senelerdeki operasyonlarda etkisiz hale getirildiği belirtiliyor.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 23:03
  1. şehit Eren'e hakaret
  2. Eren Bülbül
  • kartalbeykartalbey31 dk önce
    Hadi bakalım hapishanede beslenecek bir şerefsiz mahlukat daha çıktı ortaya.. Tabii adalet adli kontrol şartı ile serbest bırakmazsa..
  • RizemasiRizemasi32 dk önce
    PKK nında, gerillanın da destek vereninde kısaca bu ülkede yaşayıpbu güzel ülkeme ihanet eden topunun Allah belasını versin.
Bugünkü Akit

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