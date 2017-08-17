Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Şehit Eren Bülbül'ün annesi: Erdoğan'dan güç alıyorum

15 yaşındaki Eren Bülbül'ün evinde acı dinmiyor. Anne Ayşe Bülbül Erdoğan'dan güç aldığını söyledi.

17 Ağustos 2017 Perşembe 10:58
Şehit Eren Bülbül'ün annesi: Erdoğan'dan güç alıyorum

Teröristlerin açtığı ateş sonucu evinin önünde şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün evinde acı dinmiyor. Anne Ayşe Bülbül gözyaşları içinde "Oy Eren'im" diye ağıtlar yakıyor.

"ERDOĞAN'DAN GÜÇ ALIYORUM"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı evine beklediğini söyleyen acılı anne "Kendi ellerimle kuymak yapacağım ona. Gelsin ben ondan güç ve cesaret alıyorum. Bana telefon etti ya güç verdi. Başımın üstünde yeri var, misafirim olsun" diye konuştu.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 10:58
  1. Erdoğan
  2. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkler en çok hangi lidere güveniyor ?
    1. Türkler en çok hangi lidere güveniyor ?
    2. İngiltere'den AB'ye Türkiye tepkisi!
    3. "Keşke Irak'ta bir Atatürk çıksa da..
    4. Vaiz atamalarında yeni dönem
    5. FETÖ'cü yarbay tanınmamak için bakın..
    6. İki gündür telefonlar susmuyor! Yüzde..
    7. Otobüs biletleri şimdiden tükenmeye..
    8. Avukat oldu, lise yıllarında kendisini..
    9. Selçuk İnan ezeli rakibe gidiyor!
    10. Amerika'da genç kız bir ay sonra..
    11. AK Parti'den CHP'ye sert tepki!
    12. Otobüs biletlerinin yüzde 80'i satıldı
    13. 7 yaşındaki bir kız çocuğu başbakana..
    14. İzmir’de elektrik aboneliğini..
    15. FETÖ'cü yarbay Karacan Tanınmamak için..
    16. Siirt’te tek makineyle başladı,..
    17. Kanser kan testi ile belirlenecek
    18. Selçuk ezeli rakibe gidiyor!
    19. İstanbul gençlerin buluşma noktası..
    20. Merkel en sevdiği emojiyi açıkladı!
    Operasyon halindeki askerlerin üzerine yıldırım düştü
    Operasyon halindeki askerlerin üzerine yıldırım düştü
    Resmen duyuruldu! 'Volkan Şen...'
    Resmen duyuruldu! 'Volkan Şen...'
    Fenerbahçeli isim FETÖ'den tutuklandı
    Fenerbahçeli isim FETÖ'den tutuklandı
    ABD, o arsa için TOKİ'ye bakın ne kadar ödedi?
    ABD, o arsa için TOKİ'ye bakın ne kadar ödedi?