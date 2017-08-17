Şehit Eren Bülbül'ün annesi: Erdoğan'dan güç alıyorum

Teröristlerin açtığı ateş sonucu evinin önünde şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün evinde acı dinmiyor. Anne Ayşe Bülbül gözyaşları içinde "Oy Eren'im" diye ağıtlar yakıyor.

"ERDOĞAN'DAN GÜÇ ALIYORUM"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı evine beklediğini söyleyen acılı anne "Kendi ellerimle kuymak yapacağım ona. Gelsin ben ondan güç ve cesaret alıyorum. Bana telefon etti ya güç verdi. Başımın üstünde yeri var, misafirim olsun" diye konuştu.