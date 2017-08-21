Şehit Eren Bülbül Malatya’da da unutulmadı

Trabzon’un Maçka ilçesinde PKK’lı teröristler ve güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Eren Bülbül, tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da unutulmuyor.

Şehit olmadan önce sosyal medya hesabından ‘Biri de çıkıp demiyor ki, Eren iyi ki varsın’ paylaşımını yapan ve şehit olduktan sonra tüm ülkeyi yasa boğan Eren Bülbüliçin Malatya’da kuaför salonu sahibi Şener Eroğlu, daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kurdelesini kestiği salonunun tanıtım kokteylinde şehit Eren’i unutmadı.

Eroğlu, gösterişli bir kokteyl yerine şehit Eren Bülbüliçin tişörtlerin üzerine ‘İyi ki Varsın Eren’ yazısını bastırarak çalışanlarına giydirmeyi tercih etti.

Kuaför salonu açmanın mutluluğunu bir yana bırakarak genç şehit için büyük bir vefa örneği gösteren kuaför Şener Eroğlu, amaçlarının Eren Bülbül’ü unutturmamak olduğunu söyledi.

Kuaför salonunun açılışını daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığını hatırlatan Eroğlu, bugün de salonun tanıtımını yaptıklarını söyledi.

En büyük hayalinin Cumhurbaşkanı’nın saçını kesmek olduğunu ifade eden Eroğlu, Cumhurbaşkanı’nın salonu açmasının kendisini onurlandırdığını söyledi.

Kuaför salonunun tanıtımında şehit Eren’i de unutmadıklarını dile getiren Eroğlu, terörü lanetleyerek, bir daha böyle acıların yaşanmamasını temenni etti.

Açılışa katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise yaptığı davranıştan dolayı kuaför Şener Eroğlu’nu tebrik ederek, yeni salonunun hayırlara vesile olmasını diledi.