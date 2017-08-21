Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Şehit Eren Bülbül Malatya’da da unutulmadı

Malatya’da daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan bir kuaför salonunun tanıtım kokteylinde kuaför çalışanları, geçtiğimiz günlerde şehit olan 16 yaşındaki Eren Bülbül için ‘İyi ki Varsın Eren’ yazılı tişörtler giyerek, ‘şehidimizi unutmayacağız’ mesajı verdi.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 17:59
Şehit Eren Bülbül Malatya’da da unutulmadı

Trabzon’un Maçka ilçesinde PKK’lı teröristler ve güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Eren Bülbül, tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da unutulmuyor.

Şehit olmadan önce sosyal medya hesabından ‘Biri de çıkıp demiyor ki, Eren iyi ki varsın’ paylaşımını yapan ve şehit olduktan sonra tüm ülkeyi yasa boğan Eren Bülbüliçin Malatya’da kuaför salonu sahibi Şener Eroğlu, daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kurdelesini kestiği salonunun tanıtım kokteylinde şehit Eren’i unutmadı.

Eroğlu, gösterişli bir kokteyl yerine şehit Eren Bülbüliçin tişörtlerin üzerine ‘İyi ki Varsın Eren’ yazısını bastırarak çalışanlarına giydirmeyi tercih etti.

Kuaför salonu açmanın mutluluğunu bir yana bırakarak genç şehit için büyük bir vefa örneği gösteren kuaför Şener Eroğlu, amaçlarının Eren Bülbül’ü unutturmamak olduğunu söyledi.

Kuaför salonunun açılışını daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığını hatırlatan Eroğlu, bugün de salonun tanıtımını yaptıklarını söyledi.

En büyük hayalinin Cumhurbaşkanı’nın saçını kesmek olduğunu ifade eden Eroğlu, Cumhurbaşkanı’nın salonu açmasının kendisini onurlandırdığını söyledi.

Kuaför salonunun tanıtımında şehit Eren’i de unutmadıklarını dile getiren Eroğlu, terörü lanetleyerek, bir daha böyle acıların yaşanmamasını temenni etti.

Açılışa katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise yaptığı davranıştan dolayı kuaför Şener Eroğlu’nu tebrik ederek, yeni salonunun hayırlara vesile olmasını diledi.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 17:59
  1. Trabzon
  2. Türkiye
  3. PKK
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. Cumhurbaşkanı
  6. Tayyip Erdoğan
  7. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  8. Malatya
  9. Recep Tayyip
  10. Yeşilyurt
  11. Hac
  12. Maçka
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Saldırı hazırlığındaki teröristlere hava harekatı!
    1. Saldırı hazırlığındaki teröristlere..
    2. Barbaros Şansal Türkiye'den kaçtı!
    3. Bodrum alev alev! 10 saate..
    4. Memur-Sen'den hükümetin zam teklifine..
    5. Oraya gelin gitti, takıları taşıyamadı
    6. ÖSYM Başkanı Demir istifa etti
    7. Milyonlarca insan aktı… Kuyruğun sonu..
    8. Barcelona saldırısında sıcak gelişme
    9. Hedef 1 milyon turist
    10. Bingöl’de Kurban Bayramı hazırlıkları
    11. “Singapore Lecture” konferansında
    12. Yakakent’in alt yapısına neşter
    13. Başkan Alan’dan kursiyerlere altın..
    14. Ereğli’de tarım ve hayvancılık fuarı..
    15. 11 ayrı suçtan aranan şahıs..
    16. Şehit Eren Bülbül Malatya’da da..
    17. Malatya Stadyumu’nun açılışı yine..
    18. Anız ve fındık kabuklarını yakmayın..
    19. Şanlıurfa’da İnsansız Hava Aracı düştü
    20. Şanlıurfa'da ABD'ye ait bir İHA daha..
    Alman partisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek!
    Alman partisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek!
    Son sözü böyle oldu: 11 milyon çıkmasa daha iyiydi!
    Son sözü böyle oldu: 11 milyon çıkmasa daha iyiydi!
    Alman gazeteciden flaş iddia! Yeni bir darbe hazırlığındalar
    Alman gazeteciden flaş iddia! Yeni bir darbe hazırlığındalar
    İki dev ülkenin askerleri yumruk yumruğa kavga etti!
    İki dev ülkenin askerleri yumruk yumruğa kavga etti!