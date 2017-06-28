Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Şehit er son yolculuğuna uğurlanıyor

Şırnak’ın Uludere ilçesi kırsalında araçla intikal halindeki güvenlik güçlerine teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Er Muhammed Furkan Demirel, Ankara’da son yolculuğuna uğurlanıyor.

28 Haziran 2017 Çarşamba 17:45
Şehit er son yolculuğuna uğurlanıyor

Şırnak’ın Uludere ilçesi Elmalı Üs bölgesine yemek götüren askeri araca PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Er Muhammed Furkan Demirel, Ankara’da son yolculuğuna uğurlanıyor. Bekar olduğu öğrenilen 22 yaşındaki şehit için Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Törene şehidin annesi Aliye, babası Mahir, kardeşleri Ali ve Mert’in yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanları, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehir Er Muhammed Furkan Demirel’in cenazesi, Altındağ Karacaören Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 17:45
  1. PKK
  2. Ankara
  3. MHP
  4. Binali Yıldırım
  5. Şırnak
  6. Elmalı
  7. Devlet Bahçeli
  8. Altındağ
  9. Uludere
  10. Veysel Eroğlu
  11. Akseki
  12. Selami Altınok
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Birecik kaymakamından boğulan çocuğun ailesine taziye ziyareti
    1. Birecik kaymakamından boğulan çocuğun..
    2. Şehit Özel Harekatçı için Hakkari’de..
    3. Seyir halindeki kamyonet alev aldı
    4. Serinlemek için girdiği denizde boğuldu
    5. Terör örgütüne ait mühimmat ele..
    6. Türkiye ile ABD'den kritik görüşme!
    7. Askeri araçla kamyon çarpıştı: 1..
    8. Saldırı hazırlığındaydılar... Hepsi..
    9. İstanbul'da 4 adrese uyuşturucu baskını!
    10. Suriye Muhalifleri Kuneytra..
    11. Lastikleri pert eden 'drift' şov!
    12. Mezar'dan çıkarıp kafalarını kesmeye..
    13. HÜDA PAR’dan Van esnafına bayram..
    14. Temizlik malzemelerinden zehirlendi
    15. Alev alan buzdolabı evi kül ediyordu
    16. Borsa günü zirvede tamamladı
    17. Rusya'ya kıyak: Vatandaşlıktan..
    18. Hepsi aynı anda öldü...
    19. BAE'den Katar'ı köşeye sıkıştırma..
    20. Savaş uçağıyla evine giden generale..
    Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
    Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…
    Ahmet Türk'ten flaş yürüyüş kararı!
    Ahmet Türk'ten flaş yürüyüş kararı!