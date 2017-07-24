Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Şehit Emrah Ünalan’ın ismi Yukarıkayack’ta ölümsüzleşecek

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, bu yıl 13’ncüsü düzenlenecek olan Yukarı Kayacık Kiraz Festivali kapsamında Yukarıkayacık Mahallesi’nde yapılan Şehit Astsubay Emrah Ünalan Parkı’nın açılışını yapacaklarını söyledi. Başkan Özakcan 26 Temmuz 2017 Çarşamba günü saat:19.30’da gerçekleşecek açılışa tüm vatandaşları davet etti.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:40
Şehit Emrah Ünalan’ın ismi Yukarıkayack’ta ölümsüzleşecek

"Efeler Belediyesi olarak vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin isimlerini yaptıkları parklarda yaşatmaya devam ediyoruz" diyen Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, ”Efeler’e katılan 56 köy ve 5 beldemizde, imar planımızda yeşil alan olarak görülen yerlerde park alanları oluşturarak, kentimizi daha güzel ve daha da yaşanabilir bir hale getirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Şehitlerimizin isimlerini bu park alanlarında yaşatarak, bu cumhuriyetin ve devletin nasıl kurulduğunu ve korunduğunu, vatandaşlarımızın da gerektiği şekilde anlamalarına katkı sağlamayı arzuladık. Şehitlerimizin anılarının ve özgeçmişlerinin de ifade edildiği tabelalarla da bu bilince sahip olmak istedik” dedi.

26 Temmuz 2017 Çarşamba günü park açılışı ve festival nedeniyle Yukarıkayacık Mahallesine gitmek isteyen vatandaşlar için Bey Camii önünden saat 18.30’da ücretsiz olarak servis kaldırılacağı belirtildi.

Şehit Emrah Ünalan Kimdir?

11 Ekim 1980 tarihinde Çorum İli Osmancık İlçesinde doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Çorum’da, 2000 yılında Uzman Jandarma eğitimini Ankara Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığında tamamlamıştır ve Van İl Jandarma Komutanlığı emrine atanarak göreve başlamıştır. 2004 yılında Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı (burada astsubaylığı kazanmıştır), 2006 yılında Mersin İl Jandarma Komutanlığı, 2008 yılında Hakkari İl Jandarma Komutanlığı, 14 Ağustos 2009 tarihinden itibaren Aydın İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapmıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır. Şehit Jandarma Astsubay Emrah Ünalan; 28 Ocak 2015 günü saat: 14.30 sıralarında, Aydın İli Efeler İlçesi sorumluluk alanı içerisinde emniyet ve asayiş hizmetleri kapsamında devriye faaliyeti icra edilirken aranan şahıs tarafından yapılan silahlı saldırıda şehit olmuştur.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:40
  1. Ankara
  2. Mersin
  3. Aydın
  4. Hakkari
  5. Van
  6. Çarşamba
  7. Kastamonu
  8. Mers
  9. Çorum
  10. Kayacık
  11. Osmancık
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İHH, Yemen’de kolera ile mücadeleye başladı
    1. İHH, Yemen’de kolera ile mücadeleye..
    2. Avcı-Gücenmez ikilisi Peugeot 208 T16..
    3. Albaraka Bankacılık Grubu ve Libyan..
    4. Memur-Sen Toplu Sözleşme Tekliflerini..
    5. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı..
    6. Vakıf Katılım’dan 150 Milyon TL'lik..
    7. Konya Mescid-i Aksa İçin Ayakta
    8. KKTC bayrağı neden İsrail Bayrağı'na..
    9. Bu ne saygısızlık! Mezarlıkta oynadı
    10. 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı
    11. Basının gücü, Millet ve Demokrasinin..
    12. Yaz Spor Okulları'na rekor katılım
    13. Düğün konvoyu kana bulandı: 3 ölü
    14. Erdoğan'dan Diyanet İşleri Başkanı..
    15. Borsa haftanın ilk gününü düşüşle..
    16. İBB iddianamesinde sanıkların..
    17. Kuruyemişte altın marka ödülü Göral’a
    18. BEÜ’den Zonguldak’a büyük katkı
    19. Mescid-i Aksa’nın ibadete kapatılması..
    20. AK Gençlikten İsrail’e kınama bildirisi
    Türk Yahudiler Müslümanlara tepki gösterdi
    Türk Yahudiler Müslümanlara tepki gösterdi
    Suudi Arabistan'da şaşırtan gelişme!
    Suudi Arabistan'da şaşırtan gelişme!
    Bakanlık devreye girdi! İlk açıklama belediye...
    Bakanlık devreye girdi! İlk açıklama belediye...
    Bakan duyurdu! Bu otomobil tarih olabilir
    Bakan duyurdu! Bu otomobil tarih olabilir