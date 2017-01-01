Şehit düşen polisten kahreden paylaşım

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İstanbul'da dün gece yılbaşı kutlamasının yapıldığı bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında Mersinli polis memuru Burak Yıldız da şehit oldu. Saldırıda ilk ateşte şehit düşen 21 yaşındaki polis memurunun Mersin'deki ailesine acı haber ulaştı.

İstanbul'da 39 kişinin yaşamını yitirdiği, 65 kişinin de yaralandığı gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında Mersinli genç polis memuru Burak Yıldız da şehit oldu. Yaklaşık iki yıllık polis memuru olan Yıldız'ın Mersin'de yaşayan ailesine acı haber sabah saatlerinde yetkililer tarafından ulaştırıldı. Şehidin merkez Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Evleri'nde oturan ailesi haberle yıkıldı. Babasını birkaç yıl önce kanserden kaybeden Burak Yıldız'ın şehit olduğu haberi annesi Aslı Yıldız'a iletildi.

Yıldız ailesinin biri kız üç çocuğundan biri olan Burak Yıldız'ın ağabeyi Murat Yıldız'ın da yine İstanbul'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru olduğu öğrenilirken, iki kardeşin de henüz iki yıllık polis oldukları belirtildi. Şehidin evinin bulunduğu apartmana dev bir Türk bayrağı asıldı.

CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI

Beşiktaş Ortaköy'deki bir gece kulübüne yapılan silahlı terör saldırısında şehit olan polis memuru Burak Yıldız'ın cenazesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden çıkarıldı. Şehidin cenazesi meslek arkadaşları tarafından cenaze arabasına konuldu. Şehidin mesai arkadaşları cenaze aracının arkasından dualar ederken yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Şehidin cenazesi Adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

PAYLAŞIMI YÜREKLERİ DAĞLADI

Şehit polis Burak Yıldız'ın sosyal medyadaki paylaşımı ise yürekleri dağladı. Türk bayrağı arkasında polislerin olduğu fotoğrafı paylaşan Yıldız altına şunları yazmıştı:

"Yere düştü kaskınız, annenizin öpmeye kıyamadığı alnınızı koruyan. Bir sedyeye koyuldu hayalleriniz, kim bilir kaçtı yaşınız. 20, 21, 22? Yaşınızla ölçülebilir mi ki yiğitliğiniz? Şimdi ardınızda gözlerimizde yaş, yüreğimizde yangın kaldı. Kinimiz diri kalacak. Allah gözü yaşlı ailelerinize sabır versin. Mekanınız cennet olsun kardeşlerim."

yenişafak