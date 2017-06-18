Şehit çocuklarının buruk Babalar Günü
Her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü, şehit çocukları için hüzünlü geçiyor.18 Haziran 2017 Pazar 15:43
Terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlarda şehit düşen güvenlik güçlerinin çocukları, bu yıl da Babalar Günü'nü buruk geçiriyor.
BABA ÖZLEMİ
Baba özlemiyle büyüyen çocuklar, haziran ayının üçüncü pazar gününde kutlanan Babalar Günü'nde, şehitliklere giderek babalarına dua etti. Duygu dolu anların yaşandığı şehitliklerde, küçük çocukar babalarının fotoğraflarıyla hasret gidermek zorunda kaldı.