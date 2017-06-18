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Şehit çocuklarının buruk Babalar Günü

Her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü, şehit çocukları için hüzünlü geçiyor.

18 Haziran 2017 Pazar 15:43
Şehit çocuklarının buruk Babalar Günü

Terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlarda şehit düşen güvenlik güçlerinin çocukları, bu yıl da Babalar Günü'nü buruk geçiriyor.

BABA ÖZLEMİ

Baba özlemiyle büyüyen çocuklar, haziran ayının üçüncü pazar gününde kutlanan Babalar Günü'nde, şehitliklere giderek babalarına dua etti. Duygu dolu anların yaşandığı şehitliklerde, küçük çocukar babalarının fotoğraflarıyla hasret gidermek zorunda kaldı.

 

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 15:43
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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