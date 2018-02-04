Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu gerginliği!

Hakkari’nin Çukurca ilçesi Güven Dağı’ndaki üs bölgesine PKK’lı teröristlerce sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Osman Akagündüz’ün (21) cenazesi, Niğde’nin Çamardı ilçesinde toprağa verildi.



Şehidin cenazesi, Adana’daki babaevinde helallik alınmasının ardından ilçeye bağlı Beyazkışlakçı köyüne getirildi. Köy mezarlığında düzenlenen cenaze törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de katıldı.



Şehidin ağabeyi Bekir Akagündüz, tören sonrası ’’Teröristlere terörist demeyen şehit cenazesine çelenk göndermesin" diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun törene gönderdiği çelengi mezarlık yakınında bulunan dereye attı.