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Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu gerginliği!

Niğdeli şehit Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Osman Akagündüz’ün ağabeyi, cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki göstererek törene gönderdiği çelengi dereye attı.

04 Şubat 2018 Pazar 17:23
Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu gerginliği!

Hakkari’nin Çukurca ilçesi Güven Dağı’ndaki üs bölgesine PKK’lı teröristlerce sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Osman Akagündüz’ün (21) cenazesi, Niğde’nin Çamardı ilçesinde toprağa verildi.

Şehidin cenazesi, Adana’daki babaevinde helallik alınmasının ardından ilçeye bağlı Beyazkışlakçı köyüne getirildi. Köy mezarlığında düzenlenen cenaze törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de katıldı.

Şehidin ağabeyi Bekir Akagündüz, tören sonrası ’’Teröristlere terörist demeyen şehit cenazesine çelenk göndermesin" diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun törene gönderdiği çelengi mezarlık yakınında bulunan dereye attı.

 

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 17:23
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. chp

YORUM YAZ

  • ServetServet29 dk önce
    Helal olsun sana gerçek bir şehit babasına selam olsun en azından şehidin kemikleri sizlamamistir Erzurum sulardan size kucak dolusu selam Türkiye bin başı sağolsun Allah rahmet eylesin inşallah
  • ServetServet29 dk önce
    Helal olsun sana gerçek bir şehit babasına selam olsun en azından şehidin kemikleri sizlamamistir Erzurum sulardan size kucak dolusu selam Türkiye bin başı sağolsun Allah rahmet eylesin inşallah
  • SalihaSaliha35 dk önce
    Eline sağlik ! CHP nin iki üzlülüğünden biktik, hem pkk yi destekler hemde şhitlerimizi rencid ederbublar, Allah bildiği gibi yapsin bu mahluklari!
  • nn51 dk önce
    iyi yapmış hem düşmandan yana hem de utaadan çelenk gönderiyor kendisi gitse bile sorun yaşanır kimse kabul etmezler
  • Çapanoğlu Çapanoğlu 1 sa önce
    Helal sana birader...Bunlarin celengi şehit cenazesinde degil dereye layıktır...
  • Çapanoğlu Çapanoğlu 1 sa önce
    Helal sana birader...Bunlarin celengi şehit cenazesinde degil dereye layıktır...
  • NurNur1 sa önce
    Çok iyi yapmış iki yüzlü kk nın çelenk göndermesiabes olmuş bu milleti ne zannediyor ya ayıptır yazık nasıl bir ruh hali bu!! Rabbim şehitlerimizin şehadetini kabul et yakınlarının yüreğine inşirah indir
  • ErhanErhan1 sa önce
    Helal sana kardeşim
  • Dalga geçer gibi çelenkDalga geçer gibi çelenk1 sa önce
    Göz boyama çalışması sonuçsuz kalmış
  • HaticeHatice1 sa önce
    Helal olsun size tum sehitlerin ailesi bunu yapsa kk haini ve surekasi vede chp ye oy verenler belki biraz dusunurler tum sehit aileleri ni kucumseyen gruh kendine gelir ve hatasini anlar belki
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