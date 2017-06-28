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Şehit cenazesinde CHP çelengine tepki

Şırnak Uludere'de PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Sinan Hamza'nın cenaze töreninde CHP çelengine tepki gösterildi.

28 Haziran 2017 Çarşamba 20:16
Şehit cenazesinde CHP çelengine tepki

Şırnak'ın  Uludere ilçesinde Milli  Jandarma  Komando Taburu'na bağlı üs bölgesine yemek götüren askeri araca  PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 21 yaşındaki jandarma onbaşı Sinan Hamza için  Araklı ilçe merkezinde cenaze töreni düzenlendi.

Törene İçişleri Bakanı  Süleyman Soylu,  AK Parti  Trabzon milletvekilleri  Muhammet Balta,  Ayşe Sula Köseoğlu ve  Salih Cora,  Trabzon Valisi Yücel Yavuz,  Rize Valisi  Erdoğan Bektaş, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Okşin Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet  Hakan Arıkan ile Şehit Onbaşı Hamza'nın komutanı  Jandarma Uzman Çavuş Hamza Ünver ile bazı ilçelerin belediye başkanları, askerler, polisler, şehidin yakınları ile yüzlerce kişi katıldı.

ŞEHİDİN KOMUTANI GÖREV YERİNDEN GELDİ

Bakan Soylu, şehidin babası İsmail Hamza ve yakınlarına taziyede bulundu. Cenaze törenine katılmak için  Trabzon'a gelen şehit Sinan Hamza'nın komutanı  Jandarma Uzman Çavuş Hamza Ünver de metanetini koruyan şehidin babası İsmail Hamza'ya sarılarak acısını paylaştı.

ALANA GELEMEYENLER EVLERİNİN BALKONUNDA CENAZE NAMAZI KILDI

Cenaze töreni öncesinde şehit onbaşı Hamza'nın Türk bayrağına sarılı tabutu başına gelen yakınları gözyaşlarına hakim olmadı. Törende yoğun katılım nedeniyle alanda yer bulamayan birçok kişi de çevredeki evlerin balkonu ve boş bina içerisinde cenaze namazını kıldı.

Şehit onbaşı Sinan Hamza'nın cenazesi, ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazın ardından Taştepe Mahallesi'ndeki aile kabristanında toprağa verildi.

CHP'NİN ÇELENGİNE TEPKİ

Öte yandan cenaze törenine gönderilen çelenkler arasında bulunan ve üzerinde ' CHP Genel Başkanı' yazan çelenk, bazı gençlerin tepkisine neden oldu. İçişleri Bakanı  Süleyman Soylu'ya ait çelenkin yanında bulunan  CHP'nin çelengi ters çevrildi, yere atıldı, ardından da alınıp götürüldü.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 20:16
  1. Trabzon
  2. AK Parti
  3. Hakan Arıkan
  4. Şırnak
  5. Süleyman Soylu
  6. Uludere
  7. Erdoğan Bektaş
  • TuranTuran28 dk önce
    CHPteröristleşinede çelenkgötürürPKKsevicisiCHP inşallahhalk da bir günsizegönderir
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