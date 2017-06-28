Şehit cenazesinde CHP çelengine tepki

Şırnak'ın Uludere ilçesinde Milli Jandarma Komando Taburu'na bağlı üs bölgesine yemek götüren askeri araca PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 21 yaşındaki jandarma onbaşı Sinan Hamza için Araklı ilçe merkezinde cenaze töreni düzenlendi.

Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta, Ayşe Sula Köseoğlu ve Salih Cora, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Okşin Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ile Şehit Onbaşı Hamza'nın komutanı Jandarma Uzman Çavuş Hamza Ünver ile bazı ilçelerin belediye başkanları, askerler, polisler, şehidin yakınları ile yüzlerce kişi katıldı.

ŞEHİDİN KOMUTANI GÖREV YERİNDEN GELDİ

Bakan Soylu, şehidin babası İsmail Hamza ve yakınlarına taziyede bulundu. Cenaze törenine katılmak için Trabzon'a gelen şehit Sinan Hamza'nın komutanı Jandarma Uzman Çavuş Hamza Ünver de metanetini koruyan şehidin babası İsmail Hamza'ya sarılarak acısını paylaştı.

ALANA GELEMEYENLER EVLERİNİN BALKONUNDA CENAZE NAMAZI KILDI

Cenaze töreni öncesinde şehit onbaşı Hamza'nın Türk bayrağına sarılı tabutu başına gelen yakınları gözyaşlarına hakim olmadı. Törende yoğun katılım nedeniyle alanda yer bulamayan birçok kişi de çevredeki evlerin balkonu ve boş bina içerisinde cenaze namazını kıldı.

Şehit onbaşı Sinan Hamza'nın cenazesi, ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazın ardından Taştepe Mahallesi'ndeki aile kabristanında toprağa verildi.

CHP'NİN ÇELENGİNE TEPKİ

Öte yandan cenaze törenine gönderilen çelenkler arasında bulunan ve üzerinde ' CHP Genel Başkanı' yazan çelenk, bazı gençlerin tepkisine neden oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ait çelenkin yanında bulunan CHP'nin çelengi ters çevrildi, yere atıldı, ardından da alınıp götürüldü.