Şehit cenazesinde çelenk krizi! O çelenk kaldırıldı
Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde 15 Temmuz'da gerçekleştirilen şehit cenazesinde çelenk krizi yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından cenaze merasimine gönderilen çelenk Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın isteği üzerine bulunduğu yerden uzaklaştırıldı17 Temmuz 2017 Pazartesi 08:25
Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde 15 Temmuz'da gerçekleştirilen şehit cenazesinde çelenk krizi yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından cenaze merasimine gönderilen çelenk Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın isteği üzerine bulunduğu yerden uzaklaştırıldı.
Bingöl'ün Genç ilçesinde PKK mensuplarının saldırısı sonucunda yaralanan ve tedavi gördüğü GATA'da şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Hakan Demirci'nin dün Nevşehir'deki cenazesinde çelenk krizi yaşandı.
Kozaklı Merkez Camiinden son yolculuğuna uğurlanan Şehit Demirci için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği çelenk devlet protokolünün çelenkleri arasından kaldırıldı.