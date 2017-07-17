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Şehit cenazesinde çelenk krizi! O çelenk kaldırıldı

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde 15 Temmuz'da gerçekleştirilen şehit cenazesinde çelenk krizi yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından cenaze merasimine gönderilen çelenk Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın isteği üzerine bulunduğu yerden uzaklaştırıldı

17 Temmuz 2017 Pazartesi 08:25
Şehit cenazesinde çelenk krizi! O çelenk kaldırıldı

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde 15 Temmuz'da gerçekleştirilen şehit cenazesinde çelenk krizi yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından cenaze merasimine gönderilen çelenk Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın isteği üzerine bulunduğu yerden uzaklaştırıldı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde PKK mensuplarının saldırısı sonucunda yaralanan ve tedavi gördüğü GATA'da şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Hakan Demirci'nin dün Nevşehir'deki cenazesinde çelenk krizi yaşandı.

Kozaklı Merkez Camiinden son yolculuğuna uğurlanan Şehit Demirci için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği çelenk devlet protokolünün çelenkleri arasından kaldırıldı.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 08:25
  1. Şehit cenazesinde çelenk krizi
  2. Nevşehir Kozaklı çelenk
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    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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