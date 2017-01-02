Şehit Burak Yıldız'ın son konuşmaları

Ortaköy'de Reina isimli eğlence kulübüne gerçekleştirilen hain terör saldırısında, kulübün önünde görevde olan Polis Memuru Burak Yıldız şehit edildi. 21 yaşında olan Yıldız, 3 hafta önce Beşiktaş'taki terör saldırısında meslektaşları için de bir paylaşım yapmıştı. Fotoğrafın altına "Yere düştü kaskınız, annenizin öpmeye kıyamadığı alnınızı koruyan. Bir sedyeye koyuldu hayalleriniz, kim bilir kaçtı yaşınız" diye yazan Şehit Yıldız, şehadete uğurladığı meslektaşlarından sonra 3 hafta yaşadı.



'Seda ben şehit olacağım hissediyorum'



Seda Başer isimli arkadaşıyla en son konuşmaları yayınlanan Burak Yıldız'ın arkadaşına Reina'daki görevini esprili bir dille haber verdiği görüldü. Akşam 11'den sabah 6'ya kadar görevde olacağını söyleyen Yıldız, ayrıca sosyal medya hesabı Snapchat üzerinden de görev başında fotoğraf paylaştı. Şehidin arkadaşı Seda Başer, paylaşımının altına şu sözleri yazdı:



"Görev yerim Reina demiştin çok gülmüştük. Çok mu ağlayacaktık Şehidim. Saldırı anından beş dakika önce konuştuk, sonra sen cevap vermedin aradım telefonun da kapalı. Tabutun Atatürk Havalimanı'ndan kalkacaktı geldim orada da göremedim. "Git ya" diyordum, "Sen de tamam gittim ben" diyordun. Gitmişsin Burak, çoktan gitmişsin. 2 gün önce bana "Seda benim içime doğuyor, ben şehit olacağım" diyordun. "Allah korusun Burak" diyordum, "Yok yok hissediyorum" diyordun. Hislerin de pek kuvvetliymiş. Bir derdin olunca da yazardın bana, benim derdim olup anlatmayınca da "Oho oyun bozanlık yapma derdin cevap vermesem bin kere arar bin tane mesaj atardın" Sen gittin ya benim su an acım da derdim de çok büyük.. anlatmak isterim sana söz bu sefer oyun bozanlık yok"

(Yeni Şafak)