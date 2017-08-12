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ŞehitBülbül'den yakınlarına: Ben de şehit olacağım

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında dün bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan  sıcak temas sırasında şehit olan 16 yaşındaki Eren Bülbül'ün şehit haberlerini  izlediğinde yakınlarına "Ben de şehit olacağım" dediği öğrenildi.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 14:38
ŞehitBülbül'den yakınlarına: Ben de şehit olacağım

Öte yandan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Bülbül'ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

16 yaşındaki Eren Bülbül'ün cenazesi ailesi tarafından, vefat ettiği Karadeniz Teknik  Üniversitesi Farabi Hastanesi morgundan alınarak, ilçesindeki Maçka Ömer  Burhanoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi morguna getirildi.   Şehidin naaşı, polisler tarafından morga taşındı. Bülbül’ün ailesine bu sırada Trabzon Valisi Yücel Yavuz da eşlik etti.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, hastaneye gelerek Bülbül’ün burada  bulunan yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Bülbül’ün cenazesi buradan alınarak, Sukenarı Mahallesi'ndeki akrabasına ait eve getirildi. Işık, buraya da gelerek anne Ayşe Bülbül ve diğer aile fertlerine taziyelerini iletti.

Vatandaşların taziyelerini kabul eden Bülbül'ün ağabeyi Arif Bülbül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terörü lanetleyerek,  "Ne diyeyim, bu durumda ne denir ki. Allah teröristlerin belasını versin."  ifadelerini kullandı.

Büyük bir acı yaşadıklarını ifade eden Bülbül, "İnanılacak gibi değil.  Eren televizyonda çatışma haberlerini izlediğinde, şehit olduğunda çok üzülür ve kızardı, 'ben de askere gideceğim ve şehit olacağım.' derdi. Gerçekten de oldu."  diye konuştu.

Bülbül, Eren'in futbolu çok sevdiğini ve okul takımında oynadığını vurgulayarak, "Eren 4, 5 yaşından beri fanatik Trabzonspor taraftarıydı. Futbola çok düşkündü." dedi.

Bülbül’ün cenazesi, Maçka Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Köprüyanı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa  verilecek.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 14:38
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