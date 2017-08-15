Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Şehit Bülbül için mevlit

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül için mevlit okutuldu.

15 Ağustos 2017 Salı 22:35
Şehit Bülbül için mevlit

Şehit Bülbül için Maçka ilçesinin Sukenarı Mahallesi'ndeki taziye evinde, Maçka Müftüsü Remzi Çalık ve beraberindeki imamlar tarafından mevlit okundu, ardından Eren Bülbül ve diğer şehitler için dua edildi.

Programa, Bülbül'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Anne Ayşe Bülbül ile yakınları taziyeleri kabul ederken, şehit Bülbül'ün arkadaşlarının üzerlerinde "iyi ki varsın Eren, seni unutmayacağız" yazılı tişörtler giydikleri gözlendi.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 22:35
  1. Eren Bülbül
  2. Maçka
  3. Trabzon
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Irak Savunma Bakanlığı Sözcüsü, görevinden alındı
    1. Irak Savunma Bakanlığı Sözcüsü,..
    2. Ünlü inşaat firmasının sahipleri..
    3. Memur zammında Hakem Heyeti'nin..
    4. İlaçlı yumurtalara Macaristan'da da..
    5. Tek tip kıyafet KHK'ya konulacak
    6. Eşi mi öldürdü? Polis memuru evinde..
    7. Nijerya'da büyük saldırı
    8. Fikret Orman'a tepki
    9. Yeni Diyanet İşleri Başkanı yakında..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit..
    11. Avrupa'da böcek ilaçlı yumurta skandalı!
    12. Nijerya'da büyük intihar saldırısı: En..
    13. Şehit Bülbül için mevlit
    14. İzmir tatil merkezinde ortalık..
    15. Kanser erkeklerde daha yaygın
    16. Dursun Özbek'ten transfer mesajı
    17. 10 günlük tatil müjdesini duyan..
    18. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü..
    19. Almanya'dan ABD'ye Kuzey Kore çıkışı
    20. Kuzey Kore krizinde yeni iddia!
    Şiddetli çatışma: Çok sayıda koalisyon askeri esir alındı!
    Şiddetli çatışma: Çok sayıda koalisyon askeri esir alındı!
    300 valizle geldi, 50 kişi zor taşıdı!
    300 valizle geldi, 50 kişi zor taşıdı!
    Türk restoranına saldırı! Çok sayıda ölü var!
    Türk restoranına saldırı! Çok sayıda ölü var!
    AK Parti'den flaş Abdullah Gül açıklaması
    AK Parti'den flaş Abdullah Gül açıklaması