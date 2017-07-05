Şehit Başsavcı Alper'in eşi Yargıtay üyesi oldu

HSK'da boşta bulunan 7 Yargıtay üyeliği için seçim yapıldı.

Trafik kazasında şehit olan Başsavcı Mustafa Alper'in eşi Hatıran Alper, eski HSYK Genel Sekreteri Bilgin Başaran ve eski Ankara Başsavcısı Harun Kodalak, Yargıtay'ın yeni üyeleri oldu.

Alper'in yerine atama

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince hazırlanan yaz kararnamesiyle 780 hakim ve savcının yeri değiştirildi. Darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit savcı Mustafa Alper'in yerine atanan isim de belli oldu. Alper’in yerine Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz atandı.