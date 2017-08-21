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Şehit babası sanıkların iddialarına tepki gösterdi

15 Temmuz gecesi Marmaris’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast girişimi davasını baştan sona takip eden şehit polis memuru Nedip Cengiz Eker’in babası Nihat Eker, sanıkların sürekli olarak kendilerinden önce başka ekibin polisleri şehit ettiği iddialarını tepki gösterdi. Şehit babası Eker, oğlu ile o gece yaptığı telefon görüşme kayıtlarını ve şehit oğlunun cenazesinin ambulans ile alındığı güvenlik kamera kayıtlarını basın ile paylaştı.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:54
Şehit babası sanıkların iddialarına tepki gösterdi

Muğla 2. Ağır Ceza mahkemesinde devam eden ‘Cumhurbaşkanına suikast girişimi’ davasında sanıkların o gece şehit düşen iki polis memurunu kendilerinin şehit etmediğini, kendilerinden önce başka bir ekibin geldiğini iddia etmişlerdi. Şehit polis memuru Nedip Cengiz Eker’in babası Nihat Eker, sanıkların beyanlarının yalan olduğunu, oğlu ile telefonda görüşmelerinin kayıt altında olduğunu ve mahkemeye sunduğunu açıkladı.

Şehit babası Eker, “Savunmalarını yapıyorlar ama beyanatlarının hepsi yanlış, hep yalan. Yani kendilerinin sözde 03.00 sıralarında geldiği, kendilerinden önce başka bir ekibin orada olduğu söyleniyor, öyle bir ekip yok. Ben canlı olarak oğlumla görüşmem var. Saat 01.05’de olan görüşmem, bir de sabaha karşı olan onların sabit olan otel kameralarından çatışma anlarını, kendilerinin görüntülerini ve Emniyetin görüntülerini birlikte hakime sundum. Onların yaptıkları savunma, sabahtan öğleye kadar hepsi hikâye. Şehitler üzerinden sanki biz vurmadık, başkaları vurdu, başka bir ekip gelmiş yaptıkları yorum bu. Yok öyle bir ekip de yok. Ben oğlumla telefonda canlı olarak görüştüğüm zaman oğlum bana demedi ki burada helikopterler var, darbe var. Çocuk benden öğreniyor, diyorum ki, oğlum darbe yapıyorlarmış, şu anda görüyorum televizyonda. ‘Öyle mi baba’ diyor ve yanındaki arkadaşlarına da ‘Ya bak darbeymiş bu’ diyor. Sonra çocuğum beni arıyor ve ‘baba senin dediğin doğru bu darbedir, kesinlikle darbe dikkat edin’ diyor bana. Ben de ‘sen kendine dikkat et’ dedim. Kız kardeşini arıyor 02.00 sıralarında. O kayıtlar da var. Canlı kayıtlar benim çektiklerim sözlü. Bunlar yaptıkları savunmada yalan yanlış kendi doğrultularında, biz değil, bizden önce birileri olmuş diyorlar. Ben kimin ne olduğunu bilemiyorum. Söylemiyorlar, hep kaypak konuşuyorlar. Diyorlar ki ‘biz isteseydik hepsini öldürürdük, şöyle yapardık, böyle yapardık’ diye canlı canlı söylüyor adam ya. Olacak şey değil yani. 4 bin 500 mermi salla sen orada, ondan sonra da benim mermim değil de” dedi.

Mahkemenin gidişatı ile ilgili açıklama yapan şehit Babası Nihat Eker, “Mahkememiz iyi gidiyor, hakimimiz de savcımız da bunun üstesinden geleceğine ben emin oldum şu anda” derken, sanıklarla ilgili “Şimdi kanunlarımızda idam yok ama, Cumhurbaşkanımız bunu halka götürecek, halkımız buna karar verir ve biz bunları idam ederiz. Benim düşüncem bu, Bunların idam olmaları lazım. Öyle gidip de hapishanede benim ve milletimin parası ile beslenmesini ben istemiyorum” dedi.

Şehit babası Nihat Eker, 16 Temmuz gecesi otel içinde askerlerin hareketlerini gösteren ve oğlunun şehit olduktan sonra ambulansa Polis Akrep aracının nasıl taşındığını gösteren güvenlik kamera kayıtlarını basın mensupları ile paylaştı. Görüntülerde, Akrep içinden alınan şehit polisin cenazesini taşıyan bir polisi memurunun araçtan inerken düşmesi ve ardından başını elleri arasına ağlaması da dikkat çekti.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:54
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