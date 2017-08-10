Şehit Avukat Osman Karahan'ı rahmet anıyoruz

Üniversitelerde ve İHL’lerde uygulanan başörtüsü yasağına karşı mağdurların yanında yer alarak, 28 ﬁubatçıları mahkum ettiren Osman Karahan, Kur’an kurslarına yapılan baskınlarda mağdurların avukatlığını yaptığı gerekçesiyle Ergenekon sanığı Jandarma Eski Genel Komutanı Emekli Orgeneral ﬁener Eruygur tarafından hedef alınmıştı... Hayatı mücadelelerle geçen Karahan defalarca cezaevine girmiş, günlerce tutuklu kalmıştı.

Tutuklu, mülteci ve kayıp mağdurların haklarını savunmak amacıyla kurulan İnsan Hukukunu Koruma Derneği’nin (İHADER) genel başkanlığını yapan Osman Karahan, Beşşar Esed rejimine karşı mücadele etmek için Suriye’ye gitmişti. Osman Karahan’ın Halep’te, Esed rejimine karşı savaşırken şehid olduğu haberi 7 Ağustos 2016'da ajanslara düşmüştü.

Karahan, üniversitelerde ve İmam Hatip liselerinde uygulanan başörtüsü yasağına karşı mağdurların yanında yer aldı. Osman Karahan, 6 Ekim 1999 tarihinde Marmara Üniversitesi’nde öğrencilerin okula alınmaması üzerine, durum tesbiti yapmak üzere okula gelmiş ancak polis tarafından tartaklanmıştı.

28 ŞUBATÇILARI MAHKUM ETTİ

Osman Karahan, başörtüsü yasağını uygulayan kamu görevlilerini de mahkum ettirdi. Osman Karahan, İstanbul eski Valisi Erol Çakır’ın, başörtüsü yasağına yönelik uygulamalarının hukuksuz olduğu belgelemişti.

Osman Karahan’ın açtığı davayı görüşen Yargıtay 8. Dairesi; Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde başörtüsü yasağına karşı eylem yapan çocuklarına destek veren öğrenci velilerinin tutuklanmasının hukuki olmadığına hükmetti ve iki öğrenci velisine devlet tarafından toplam 3 milyar 642 milyon Türk Lirası tazminat ödenmesini onadı.

ERGENEKON’UN HEDEFİNDEYDİ

Osman Karahan, Ergenekon Terör Örgütü’nün de hedefinde olan isimdi. Osman Karahan, Kur’an kurslarına yapılan baskınlarda da mağdurların avukatlığını yapmasıyla, Ergenekon Terör Örgütü yöneticisi olduğu gerekçesiyle yargılanan Jandarma Eski Genel Komutanı Emekli Orgeneral Şener Eruygur’u rahatsız etmişti.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, boş bir cami katında bulunan ve “Ümran Hoca’nın Avukattan Aldığı Tavsiyeler” başlıklı bir fotokopi, “delil” sayılarak; dönemin Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Şener Eruygur’un ihbarıyla Avukat Osman Karahan hakkında soruşturma başlatılmıştı.

ERUYGUR, OSMAN KARAHAN’I ADALET BAKANLIĞI’NA ŞİKAYET ETTİ

Akyazı Jandarma Komutanlığı; 30 Ekim 2003 tarihinde Akyazı ilçesi Altındere beldesi Cumhuriyet Mahallesi’nde ikamet eden Mustafa Deniz adlı vatandaşın evinde izinsiz Kur’an öğretildiği ihbarını aldı ve söz konusu eve baskın düzenledi. Hiçbir insanın bulunmadığı evde Osman Karahan tarafından yazıldığı iddia edilen 1.5 sayfalık fotokopi yazısına el konuldu. Bunun üzerine Jandarma Genel Komutanı Şener Eruygur, el konulan fotokopi kâğıdını delil sayarak, Avukat Osman Karahan’ın görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle 30 Ekim 2003 günü Adalet Bakanlığı’na şikâyette bulundu. Eruygur, Karahan hakkında adli ve idari tahkikat açılmasını istedi.

Kur’an kurslarına yönelik operasyonlarda bazı mağdurların avukatlığını yapan Osman Karahan hakkında Orgeneral Şener Eruygur tarafından yapılan şikâyette Karahan’ın, Akyazı ilçesinde izinsiz olarak Kur’an öğretildiği iddia edilen evdekileri, güvenlik güçlerinin yaptığı baskınlarda etkisiz bırakmak için “Ümran Hoca’nın Avukattan Aldığı Tavsiyeler” başlığı altında fotokopi şeklinde bir buçuk sayfalık öneriler hazırladığını iddia etti. Adalet Bakanlığı da; Eruygur’un şikâyetini dikkate alarak Avukat Osman Karahan’ın kendisi tarafından kaleme alınmayan, sadece telefonunun yer aldığı bir fotokopi ihbarını delil saydı ve kendisi hakkında soruşturma açılmasına izin verdi. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma 5 Temmuz 2005 günü tamamlandı. Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Hakim İbrahim Şahin tarafından avukat Osman Karahan’a gönderilen yazıda, soruşturmanın takipsizlikle sonuçlandığı açıklandı.

188 GÜN TUTUKLU KALDI, 20 AY HAPİS CEZASI ALDI!

Osman Karahan, müvekkilini savunduğu gerekçesiyle 188 gün tutuklu kalmıştı.

Erzincan Ağır Ceza Mahkemesi; müvekkili hakkında mahkeme kararı olmadan fişleme yapan ve mahkeme kararının ardından hazırladığı fişleme belgesi iptal edilen jandarma görevlisi ile müvekkilini tutuklayan hakim hakkında Erzurum Valiliği’ne dilekçeyle başvuran Avukat Osman Karahan hakkında, 20 ay hapis cezasına hükmetti.

Tercan’daki jandarma görevlisi, Tercan Endüstri Meslek Lisesi’nde görevli bir hademe hakkında kumpas kurmak istemiş, hademenin Atatürkçü olmadığını öne süren fişleme belgesi hazırlamıştı. 4 gün tutuklu kalan hademe hakkındaki iddiaların asılsız olduğu Tercan Sulh Ceza Mahkemesi tarafından belgelenmiş, hademe hakkındaki beraat kararı temyiz edilmeksizin verilmişti.

“İÇİMİZDEKİ ESED’LERE, BAAS CUNTASINA KARŞI MÜCADELE ETTİ”

Özgür-Der Genel Sekreteri Musa Üzer, Suriye direnişinin kara propagandalarla yıpratılmaya çalışıldığı bir süreçte Osman Karahan’ın canını ortaya koyarak Suriyeli Müslümanların yardımına koşmasının güzel bir sorumluluk örneği olduğunu belirterek, “Tıpkı geçmiş yıllarda Türkiyeli Müslümanların Bosna, Afganistan, Irak, Çeçenistan, Filistin, Keşmir’de yaşanan zulümlere duyarsız kalmayıp mallarıyla ve canlarıyla sorumluluklarını yerine getirmeleri örneğinde olduğu gibi, aynı özelliklere sahip Suriye direnişine sahip çıkılması gerekiyor” dedi.

Üzer, “Osman Karahan için şunu söylemek gerekiyor ki; o 28 Şubat darbe sürecinde de içimizdeki Esed’lere, Baas cuntasına karşı mücadele etti. Başörtüsü mücadelesinde üniversite kapılarında her zaman direnen öğrencilerinin yanında oldu, onlarla birlikte coplandı, gözaltına alındı. Yerel-küresel haksızlıkların karşısında mücadele ile geçen bir ömür şehadetle sonuçlandı. Rabbimiz bu şehadeti Suriyeli Müslümanların yardımına gereği gibi koşmayan bizlerin uyanışına vesile kılsın!” diye konuştu.





