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Şehit ateşi Tokat'ı yaktı

Şırnak’ta PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan 3 askerden Jandarma Astsubay Şenel Ağıl’ın (35) acı haberi memleketi Tokat’ın Turhal ilçesinde baba ocağına ulaştı.

28 Haziran 2017 Çarşamba 10:14
Şehit ateşi Tokat'ı yaktı

Şırnak’ta üs bölgesine yemek götüren askerleri taşıyan araca, PKK’lı teröristlerce uzun namlulu silah ve roketatarlarla düzenlenen saldırıda ağır yaralanan 3 asker kaldırıldıkları hastanede şehit düştü. Şehitlerden evli ve 2 çocuk babası Jandarma Astsubay Şenel Ağıl’ın Tokat’ın Turhal ilçesi Fatih Mahallesi Torunoğlu Sokak’ta yaşayan annesi Sevim babası Mustafa Ağıl’a acı haberi Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler ve askeri yetkililer sağlık görevlileri eşliğinde verdi. Tek katlı evde oturan Ağıl çiftinin evinin balkonuna Türk Bayrağı asıldı. 112 Acil Yardım ekipleri evin önünde hazır bekletilirken, belediye tarafından taziye çadırı kuruldu.

Şehit Astsubay Şenel Ağıl’ın eşi Nermin Ağıl’ın ise acı haberi bayram ziyareti için gittiği memleketi Sinop’un Boyabat ilçesinde verildiği kaydedildi. Şehit Astsubay Şenel Ağıl’ın kardeşi, Şaban Ağıl’ın da Şırnak’ta Astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi. Şehidin cenazesi çarşamba günü öğle namazı sonrası Turhal’da düzenlenecek törenin ardından Kale mezarlığında toprağa verilecek.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 10:14
  1. Fatih
  2. PKK
  3. Sinop
  4. Şırnak
  5. Tokat
  6. Torun
  7. Boyabat
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