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Şehit ateşi Sivas’ı yaktı

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde PKK’lı teröristlerin yerleştirdiği mayının patlaması sonucu şehit olan 27 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Erkan Sakal’ın acı haberi Sivas’taki ailesine haber verildi.

01 Ağustos 2017 Salı 13:55
Şehit ateşi Sivas’ı yaktı

Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında Diyarbakır’ın Lice ilçesi kuzeyinde devam eden operasyon esnasında teröristlerce döşenmiş olan mayının patlaması sonucu 2 asker şehit oldu. Olayda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erkan Sakal’ın acı haberi memleketi Sivas’taki ailesine haber verildi. Fatih Mahallesi Şafak Caddesi üzerinde bulunan babaevine gelen askeri yetkililer acı haberi anne Döndü Sakal’a verdi. Acı haberi alan anne Sakal gözyaşlarına boğuldu. Acı haberi alan şehidin bazı yakınları fenalaşınca 112 sağlık ekipleri müdahale etti. Şehit uzman çavuşun evine Türk bayrakları asıldı. 2015 yılında Songül Sakal ile evlenen şehit uzman çavuşun 2013 yılında vatani görevini tamamladıktan sonra uzman çavuşluğa geçtiği öğrenildi. Şehidin eşinin de Lice’de olduğu ve yakın zamanda Sivas’a izne gelecekleri öğrenildi.

8 yıl önce babası Turgut Sakal’ı kaybeden şehit uzman çavuşun sosyal medya hesabından Babalar Günü’nde, "Usulca kutlayın Babalar Günü’müzü, baba hasreti çekenlere nispet yapar gibi değil. Usulca kıymetini bilerek" yazdığı görüldü.

Şehit uzman çavuş yarın düzenlenecek askeri törenin ardından Yukarı Tekke Mezarlığında bulunan Garnizon Şehitliği’ne defnedilecek.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 13:55
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  3. Diyarbakır
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