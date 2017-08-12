Şehit ateşi Kırıkkale’ye düştü
Tunceli’de PKK’lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Mehmet Yılmaz’ın Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.12 Ağustos 2017 Cumartesi 10:51
Edinilen bilgiye göre, Tunceli kırsalında gece yarısı PKK’lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 2 asker yaralanırken, Jandarma Astsubay Mehmet Yılmaz şehit düştü. Şehit Astsubay Mehmet Yılmaz’ın cenazesi ikindi namazını müteakip Sulakyurt ilçesinde yapılacak törenle defnedilecek.