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Şehit ateşi Kırıkkale’ye düştü

Tunceli’de PKK’lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Mehmet Yılmaz’ın Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 10:51
Şehit ateşi Kırıkkale’ye düştü

Edinilen bilgiye göre, Tunceli kırsalında gece yarısı PKK’lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 2 asker yaralanırken, Jandarma Astsubay Mehmet Yılmaz şehit düştü. Şehit Astsubay Mehmet Yılmaz’ın cenazesi ikindi namazını müteakip Sulakyurt ilçesinde yapılacak törenle defnedilecek.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 10:51
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