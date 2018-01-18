Şehit askerler son yolculuklarına uğurlandı

Isparta'da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçağın düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Odabaşı ve uçağın pilotu Binbaşı Karamustafa'nın cenazesi, memleketleri Ordu'da toprağa verildi. Teknisyen Kıdemli Astsubay Başçavuş Ömer Kadir Arlı için Eskişehir'de Reşadiye Caminde cenaze tören düzenlendi. Şehidin eşi ve 8 yaşındaki kızı törende gözyaşlarına boğuldu.

Isparta'da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçağın düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa ve Hava Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı'nın cenazeleri, Eskişehir'deki törenin ardından, askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi.

Şehit Karamustafa'nın babası Sebahattin Karamustafa ve annesi Nezahat Karamustafa ile şehit Odabaşı'nın babası Mehmet Şefik Odabaşı ve annesi İnci Odabaşı ile şehit eş ve çocukları da askeri uçakla havalimanına geldi. Şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları, meslektaşlarının omzunda taşınarak cenaze nakil aracına konuldu. Bu sırada, şehit aileleri ve yakınları gözyaşı döktü.

GARNİZON ŞEHİTLİĞİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Hava Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı, memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Odabaşı (34) için Altınordu ilçesi Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Anne İnci ile baba Mehmet Şefik Odabaşı, cenazenin camiye getirilişi sırasında gözyaşı döktü. İl Müftüsü Mürsel Öztürk'ün öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Odabaşı için dua edildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda cenaze nakil aracına konuldu. Bu sırada, anne Odabaşı, "Gencecik oğlum, tomurcuk oğlum, bizi bırakıp da gittin." diyerek ağladı. Şehidin eşi Özlem Odabaşı da oğlu Rüzgar ile törende yer aldı.

Hava Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı'nın cenazesi, Eskipazar mevkisindeki Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.

Cenaze törenine, şehidin yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, milletvekilleri, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ile kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.