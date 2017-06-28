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Şehit askerler için tören düzenlendi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan 3 asker için 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında tören düzenlendi.

28 Haziran 2017 Çarşamba 10:57
Şehit askerler için tören düzenlendi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan 3 asker için 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında tören düzenlendi.

Tören, Şehit Astsubay Şenel Ağıl (35) ile jandarma erler Muhammed Furkan Demirel (22) ve Sinan Hamza’nın (22) Türk bayrağına sarılı naaşlarının katafalka konulmasıyla başladı. Törende, saygı duruşunda bulunuldu, şehitlerin öz geçmişi okundu ve dua edildi.

Şehitlerin cenazeleri, helallik alınmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında helikoptere taşındı.

Helikopterle Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürülen Ağıl'ın cenazesi Tokat'a, Hamza'nın naaşı Samsun'a, Demirel'in cenazesi ise Ankara'ya gönderilecek.

Törene, Şırnak Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, 23.Jandarma Sınır Tümen Komutanı Veli Tarakçı, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, kurum temsilcileri ve silah arkadaşları katıldı.

Uludere ilçesine bağlı Milli Jandarma Komando Tabur Komutanlığı üst bölgesine yemek götüren araca PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan 3 asker , kaldırıldıkları Şırnak Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen şehit düşmüştü.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 10:57
  1. PKK
  2. Samsun
  3. Ankara
  4. Şırnak
  5. Tokat
  6. Uludere
  7. Şerafettin Elçi
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