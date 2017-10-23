Şehit asker son yolculuğuna uğurlandı

Van Başkale'de terör örgütü PKK mensupları ile girilen çatışmada şehit olan Onbaşı Kemal Zeren için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, şehidin annesi Esma Zeren, Babası Mehmet Zeren, milletvekilleri, Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören başlamadan önce Anne Esma Zeren ve şehit onbaşının kardeşleri tabuta son kez sarıldı.

Cenaze namazı öncesi şehit onbaşı için dua edildi ve helallik alındı. Baba Mehmet Zeren Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile yan yana saf tuttu. Cenaze namazının ardından askeri tören için yerini alan aileyi Bakan Eroğlu bir an olsun yalnız bırakmadı. Şehit Onbaşı Kemal Zeren'in tabutu top arabasına konulduktan sonra ilerlerken tabutun başına gelen anne Esma Zeren, tabuta dokunarak top arabası ile birlikte ilerledi. Şehit askeri, çok sayıda vatandaş da ellerinde Türk bayrakları ile uğurladı.