Şehit asker gözyaşlarıyla uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen evli ve bir çocuk babası 34 yaşındaki Piyade Astsubay Üstçavuş Kıvanç Kaşıkçı'nın cenazesi, dün Gaziantep'te düzenlenen töreninin ardından askeri kargo uçağıyla memleketi Çanakkale'ye gönderildi.

Astsubay'ın Türk bayrağına sarılı tabuttaki cenazesi, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, şehit ailesi, yakınları ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Şehidin cenazesi bir süre askerlerin omzunda taşınarak konulduğu cenaze aracıyla Çanakkale Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Şehit Astsubay Kaşıkçı'nın bugün saat 10.30 sıralarında hastane morgundan alınan cenazesi, tekbir sesleri eşliğinde, baba ocağına getirildi. Burada hellalik alınmasının ardından şehidin cenazesi Şehitler Camisi'ne götürüldü. Burada düzenlenen törene Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, şehidin babası Ramazan Kaşıkçı, annesi Sebahat Kaşıkçı, eşi Hamiyet Kaşıkçı, kardeşi Erdinç Kaşıkçı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral İzzet Çetingöz, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Tayyar Ertem, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Turan, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Celal Sel, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, yakınları ve binlerce kişi katıldı. Şehidin 15 aylık kızı Yağmur Kaşıkçı da olup bitenden habersiz, annesinin kucağında cenaze törenine yer aldı.

Babasının tabutuna Türk bayrağını bıraktı

Şehidin anne, babası, kardeşi ve eşi sık sık tabuta sarılıp, gözyaşı döktü. Erdinç Kaşıkçı, ağabeyinin tabutu başında elinde fotoğrafıyla bekleyip, bir an olsun ayrılmadı. Şehidin tabutu başına getirilen minik kızı Yağmur da çevredesindeki ağlayanlardan etkilenerek, hıçkırarak ağladı. Bir ara elindeki küçük Türk bayrağını babasının tabutuna bırakıp, dokunan Yağmur, daha sonra yakınları tarafından eve götürüldü. Kaşıkçı Ailesi daha sonra camide kendilerine ayrılan bölümde taziyeleri kabul etti.

Öğle namazının ardından Çanakkale Mütfü Vekili İbrahim Sezgin tarafından cenaze namazı kıldırıldı, helalik alındı. Ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda top arabasına taşınıp, bando ve kortej eşliğinde Hastanebayırı Şehitliği'ne götürülüp, toprağa verildi.