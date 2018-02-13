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Şehit annesine hakaret eden şoför tutuklandı

Adana’da şehit annesine hakaret eden otobüs şoförü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

13 Şubat 2018 Salı 21:04
Şehit annesine hakaret eden şoför tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullandığı özel halk otobüsüne ücretsiz kartla binen şehit annesine söylediği sözler ve davranışları nedeniyle gözaltına alınan şoför Eren G., ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarından 1. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 21:04
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  • abdoabdo20 dk önce
    iyice benzetin içerde muhakkak pkk lıdır bu p..
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