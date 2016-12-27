Şehit annesi Ünal: Bir Mehmet gider bin Mehmet gelir

Fırat Kalkanı Harekatı'nda El-Bab'da yaralandıktan sonra 1 haftadan bu yana tedavi gördüğü Gaziantep'te şehit olan ve 1 yıldan bu yana nişanlı olan 22 yaşındaki sözleşmeli er Mehmet Ünal, memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde ailesinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.



Sorgun Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Mehmet Ünal'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında Sorgun Belediye Meydanına getirildi. Şehidin cenaze törenine anne Perihan, baba Yaşar Ünal, 1 yıllık nişanlısı Özge Utku ve yakınları ile Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal, Yozgat İl Jandarma Alay Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, Edok Okulları Komutanı Tuğgeneral Erdem Murat Tatlı, Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek ve çok sayıda kişi katıldı.



Şehidin cenaze töreninde baba Yaşar Ünal, yakınlarının yardımıyla güçlük ayakta dururken, oğlunun tabutu başında gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin bir yıllık nişanlısı olan Özge Utku ise, askeri üniforma ile katıldığı cenazede, tabut başında gözyaşı döktü.



Şehidin annesi Perihan Ünal da oğlunun fotoğrafını eline alıp, "Bir Mehmet gider, bin Mehmet gelir"diyerek gözyaşı döktü.



Sorgun Belediye Meydanı'nı dolduran yüzlerce kişi cenaze töreninde PKK aleyhine sloganlar attı.



Şehit Mehmet Ünal'ın cenazesi kılınan öğle ve cenaze namazından sonra Sorgun Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi.