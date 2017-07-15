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Şehit ailelerine ziyaret

Altınova’da 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Gününde şehit ailelerine ziyaret gerçekleştirildi.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 19:42
Şehit ailelerine ziyaret

Altınova Kaymakamı Zafer Engin, Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Jale Onur, Altınovalı şehit ailelerini ziyaret ederek, evlerine konuk oldu.

Kaymakam Engin ve beraberindekiler, vatan savunmasına canını feda eden şehitlerin aileleri Selahattin Akyel, Servet Gündüz, Hatice Şafak ve Hünkar Kıldız’ı evlerinde ziyaret etti. Kaymakam Engin ziyarette, “Vatan için canını feda eden şehitlerimizin aziz hatıralarını bu vesile ile bir kez daha yâd ediyor, değerli ailelerine minnettar olduğumuzu belirtmek istiyorum” dedi. Başkan Oral da her fırsatta şehit aileleri ile bir araya geldiklerini ifade etti.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 19:42
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