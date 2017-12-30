Şehit ailelerinden ‘İt’e suç duyurusu

Bir kısım 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerinin avukatları, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye (KHK) ilişkin ‘İt’ ifadesini kullanan CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan hakkında suç duyurusunda bulundu. Şehit yakınları ve gazilerin yaklaşık 100 avukatı, Aldan hakkında “şehitlerin hatıralarına ve gazilere hakaret” iddiasını içeren suç duyurusunu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına teslim etti. Şehit yakınları, “Şehitlerimizin aziz hatıralarına dil uzatmak kimsenin haddi değildir. Milletin vekilinin, millete düşmanlık etmesi, dünyanın hiçbir yerinde görülmüş bir olay değildir” dediler.