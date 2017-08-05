"Şehit ailelerimiz sadece özel günlerde hatırlanmak istemiyor"

EMŞAV Ankara’daki şehit yakınları ve gaziler için Karadeniz gezisi düzenledi. EMŞAV’ın şehit aileleri ve gaziler için düzenlediği gezilerin bu sefer ki konukları Ankara’daki şehit aileleri ve gaziler oldu. Giresun’dan başlayan Karadeniz gezisi Trabzon, Rize ve son olarak Samsun’da son buldu. 8 günlük gezi boyunca gidilen şehirlerde İl Emniyet Müdürlüğü ziyaret edildi, şehirlerin turistik yerleri gezildi ve şehit aileleriyle buluşmalar gerçekleştirildi. Geziye, EMŞAV Başkanı Abdurrahman Yılmaz da katıldı.

"Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmalıyız"

Şehit ailelerinin çok mutlu olduğunu belirten EMŞAV Başkanı Yılmaz, "Ailelerimiz Karadeniz’in güzelliklerini tattı. EMŞAV şehit aileleri ve gazilerimizin yuvasıdır. Ailelerimiz kimseden maddi olarak bir beklenti içerisinde değil. Hatırlanmak istiyorlar. İlgilenilmek istiyorlar. Şehit ailelerimizin manevi beklentileri var. Sadece özel günlerde hatırlanmak istemiyorlar. Bu gezilerimizin de en büyük amacı bu. Onlar bu vatan için verilebilecek en büyük bedeli vermişler. Bu ülkenin bekası için bugüne kadar şehit verdik bundan sonra da vereceğiz elbette. Ama şehit ailelerimize sahip çıkmamız lazım. Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmalıyız. Devletimiz milletimiz sahip çıkıyor ama biraz daha duyarlı olabiliriz. Bu gezi kapsamında gittiğimiz illerde çok iyi karşılandık. Emniyet müdürlerimiz çok iyi ağırladılar. Şehit aileleri ve gaziler için bu konularda yürekten çalıştığı için Emniyet Genel Müdürümüzün eşi Gülhan Altınok elinden gelen gayreti gösteriyor. Bazı kurumlarımızdan şehit ailelerimizin konaklaması konusunda destek bekliyoruz" dedi.