Şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti
Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, Ramazan Bayramı münasebetiyle İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Amirliği tarafından şehit yakınları ve gazilerin evlerine bayram kutlama ziyareti yapıldı.26 Haziran 2017 Pazartesi 15:47
Bayram kutlama programı çerçevesinde İlçe Jandarma Komutanı Hakan Özgül köylerdeki şehit yakınları ve gazilerin evlerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Diğer taraftan ilçe merkezinde bulunan gazilerin evlerini emniyet personeli ile birlikte ziyaret eden İlçe Emniyet Amiri Mehmet Akbulut, Ramazan Bayramlarını kutlayarak onlarla bir süre sohbet etti.(MA-EFE)