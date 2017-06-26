Şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti

Bayram kutlama programı çerçevesinde İlçe Jandarma Komutanı Hakan Özgül köylerdeki şehit yakınları ve gazilerin evlerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Diğer taraftan ilçe merkezinde bulunan gazilerin evlerini emniyet personeli ile birlikte ziyaret eden İlçe Emniyet Amiri Mehmet Akbulut, Ramazan Bayramlarını kutlayarak onlarla bir süre sohbet etti.(MA-EFE)