Şehit aileleri tarafından verilen Türk bayrakları Cumhurbaşkanına gönderildi

15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin yıl dönümü kapsamında AK Parti Mersin Gençlik Kolları İl Başkanlığı "Bu Bayrak Bize Emanet" programı düzenledi. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen programda, şehit aileleri 6 gence Türk bayrağı vererek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdi. Programda konuşan Gençlik Kolları İl Başkan Vekili Orhan Özcan, 15 Temmuz’da Türk milletine silah doğrultanlarla Çanakkale’de millete silah doğrultanların hedefinin aynı olduğunu söyledi. Düşmanların 100 yıl öncede aynı amaç içinde olduğunu vurgulayan Özcan, "Oda şanlı bayrağımızın dalgalandığı vatanımızı parça parça bölmek. Ecdadımız Çanakkale’de yedi düvele karşı nasıl mücadele verdiyse, aynı amaçla milletin iradesini gasp etmek için 15 Temmuz gecesi ihaneti kurgulayanlara karşı mücadele ettik. Tarihimizin en uzun gecesi olan 15 Temmuz gecesi, uçaklara, tanklara ve silahlara karşı göğüs gerdik. Asla pes etmedik. İhanet ne denli büyük olursa olsun, ne kadar kanlı olursa olsun asla yılmadık ve yıkılmadık. Milletin adamı üzerinden millete yapılan suikastte müsaade etmedik. Başkomutanın emriyle meydanlarda ihanete sel olduk" diye konuştu.

Türk milletinin hainleri planlarıyla birlikte yerle bir ettiğinin altını çizen Özcan, "O gece vatan parçalanmasın diye 250 kahraman şehit oldu. 2 binden fazla kahraman gazimiz oldu. AK Parti Gençlik Kolları olarak düzenlediğimiz bu programda, 15 Temmuz gecesi, Çanakkale ruhuyla verilen mücadelenin şehitleri anısına 81 ilden belirlenen 250 gence, şehit aileleri tarafından, altında yaşamak için ölmeye yemin ettiğimiz bayrağımızı emanet edilecektir. 15 Temmuz gecesi düzenlenecek olan TBMM özel programında 81 ilden gençlerin getirdiği bayraklar, Cumhurbaşkanımıza takdim edilecektir" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından şehit aileleri tarafından bayraklar gençlere teslim edildi.