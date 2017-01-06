Şehit adliye çalışanının cezaevindeki oğlu tahliye edildi

İzmir'deki terör saldırısında şehit olan adliye çalışanı Musa Can'ın tutuklu olan oğlu tahliye edildi.

Şehit adliye çalışanının cezaevindeki oğlu tahliye edildi
Eklenme: 06 Ocak 2017, 21:44
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İzmir'deki terör saldırısında şehit olan adliye çalışanı Musa Can'ın tutuklu olan oğlu tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK mensuplarının dün İzmir Adliyesine yönelik terör saldırısında şehit düşen adliye çalışanı Musa Can'ın göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklu oğlu Emrah Can, bugün babası için düzenlenen törene özel izinle katıldı.

Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutulan Emrah Can, avukatının Karaburun Sulh Ceza Hakimliğine itirazı üzerine akşam saatlerinde tahliye edildi.

Kaynak: AA

 
EtiketlerMusa CanşehittahliyetutukluAnadolu Ajansı
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