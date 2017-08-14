Şehit Acar'ın son paylaşımı yürek yaktı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alınan bir DEAŞ'lı teröristin bıçaklı saldırısı sonucunda şehit düşen Sinan Acar'ın yaptığı son paylaşım görenleri duygulandırdı.14 Ağustos 2017 Pazartesi 09:20
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince canlı bomba şüphesiyle gözaltına alınan bir DAEŞ teröristinin emniyetin avlusunda bıçaklayarak şehit ettiği polis memuru Sinan Acar'ın sosyal medyada yaptığı son paylaşım yürek yaktı.
Acar, şehit olmadan 6 saat önce yaptığı paylaşımda Trabzon Maçka'da şehit düşen Eren Bülbül'ün fotoğrafını paylaşarak "Ömer Halisdemir, Fethi Sekin, Eren Bülbül iyi ki varsınız ve vatanımız sizlere minnettardır." yorumunu yapmıştı.