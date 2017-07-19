Şehirde ikinci bakan sevinci!

Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan yeni kabinede Gaziantep milletvekillerinden Mehmet Şimşek'in Başbakan Yardımcısı olarak görevine devam etmesinin yanı sıra Abdulhamit Gül'ün de Adalet Bakanı olarak yer alması kentte sevinçle karşılandı.



Başbakan Binali Yıldırım'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından açıkladığı Bakanlar Kurulu'nda Ak Parti Gaziantep milletvekillerinden Mehmet Şimşek Başbakan Yardımcısı olarak görevine devam ederken, Ak Parti Genel Sekreteri de olan Abdulhamit Gül ise Adalet Bakanı oldu. Gaziantep milletvekilleri Şimşek ve Gül'ün aynı kabinede yer alması kentte iki bakan sevinci yaşattı. Vatandaşlar iki Gaziantep milletvekilinin kabinede bakan olarak görev almasının kent adına sevindirici olduğunu söyledi.



Bakanlardan Gaziantep için daha fazla yatırım ve istihdam alanları beklediklerini kaydeden öğrenci Ali Uçar, "İki bakanımızın memleketimiz için hayırlı olmasını temenni ederiz. Vatandaş olarak hizmet bekliyoruz, iş istihdamı bekliyoruz. İki bakanımız hizmet olarak Gaziantep'te daha güzel şeyler yaparsa daha memnun kalırız" dedi.



Muhasebeci Abdullah Gülşen ise, yatırım ve istihdamın artırılmasını talep ettiklerini ifade ederek, "İki bakanımız oldu. Daha önce Fatma hanım bakanlık yaptı, çok hizmetleri oldu. Şu anda Fatma hanım Büyükşehir Belediye Başkanımız. İki bakanımızın da şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Şehrimizin daha da kalkınmasını, istihdamın artırılmasını, teşvik kapsamına alınmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.



Esnaf Mustafa Büyükkılıç da, bakanlara hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, "Çok sevindik. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. İnşallah güzel şeyler olur. Temennimiz bu" şeklinde konuştu.