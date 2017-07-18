Şehircilik Şurası'nda 'genel kurul' dönemi başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Türkiye'nin yeni şehirleşme vizyonunun gelişen ve değişen koşullar çerçevesinde katılımcı bir şekilde belirlenmesi amacıyla düzenlenen "Şehircilik Şurası"nda sona gelindi. Komisyonların toplantılarını tamamladığı şurada, sonuçlara nihai şeklinin verileceği genel kurul dönemi başlıyor.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Şehircilik Şurası Yönlendirme Kurulu Başkanı Refik Tuzcuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 27 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla açılışı yapılan "Şehircilik Şurası"ndaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Şehircilik Şurası'nın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kurulduktan sonra ilk defa yapıldığına dikkati çeken Tuzcuoğlu, şurada öncelikle şehircilikteki en temel sorunların masaya yatırıldığını ve bunlara ilişkin çözüm arayışlarının değerlendirildiğini söyledi.

Tuzcuoğlu, şurada "Şehirlerimizde Kimlik, Planlama ve Tasarım", "Kentsel Dönüşüm", "Şehirleşme, Göç ve Uyum" ile "Şehirleşmenin Yeni Vizyonunda Yerel Yönetimlerin Rolü" başlıkları altında 4 komisyon tarafından çalışmaların yürütüldüğünü hatırlattı.

Şuranın son toplantısını geçen hafta yaptıklarını belirten Tuzcuoğlu, şuranın son çalışma toplantısının gerçekleştirilmesiyle, ortaya çıkan sonuçlara nihai şeklin verileceği "genel kurul" sürecinin başlayacağını bildirdi.

"Şehircilikte yeni bir döneme doğru ilerledik." diyen Tuzcuoğlu, şurada alınan kararların da Türkiye'nin şehircilik faaliyetleri açısından yararlı olacağına işaret etti.

Müsteşar Yardımcısı Tuzcuoğlu, şuraya kamu kurum ve kuruluşları, paydaş kesimler başta olmak üzere 33 farklı yerden katılım olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Ülkemizin yetiştirmiş olduğu çok kıymetli isimler bu şuranın çatısı altında şehirciliğimizin temel meselelerini değerlendirdiler. Şuranın ülkemizin şehircilik faaliyetleri açısından çok iyi sonuçlar doğuracağına inanıyoruz. Bu aşamadan sonra yapacağımız iş ise şura sonuçlarının hayata geçirilmesini tek tek takip etmek olacak. Şehirciliğimizde güzel bir noktaya inşallah hep beraber ilerleyeceğiz."

Kaynak: AA