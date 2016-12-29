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Şehir stadında kayak keyfi!

Kar yağışı ve soğuk hava özellikle Doğu illerinde etkisini sürdürüyor. Muş’ta, karın bir metreye ulaştığı şehir stadı düzenlenerek kayaklı koşu pisti olarak kullanılmaya başlandı.

Şehir stadında kayak keyfi!
Eklenme: 29 Aralık 2016, 09:10
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Doğu Anadolu Bölgesi'nde yoğun karyağışı ve tipi etkili oldu. Muş Şehir Stadı, yoğun kar yağışının ardından yapılan düzenlemelerle kayaklı koşu pisti olarak kullanılmaya başlandı. Kış mevsiminin çetin geçtiği Muş'ta, kar kalınlığı bazı bölgelerde 1.5 metreye ulaştı. Kentteki şehir stadı, düzenlemeler yapılarak kayaklı koşu pisti olarak kullanılmaya başlandı. Futbol sahasının etrafı da kardan temizlenerek atletizm için uygun hale getirildi.

EĞİTİME KAR MOLASI

Buz sarkıtlarının 1.5 metreye ulaştığı Van'da, Karayolları ekipleri, bazı kesimlerde 3 metreyi bulan karları temizleyerek, kapalı olan Van- Bahçesaray yolunu ulaşıma açtı. Karaman'da bir haftadır etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığı merkezde 1 metre, yüksek kesimlerde ise 2 metreye ulaştı. Karın ağırlığına dayanamayan bazı işyerlerinin çatıları çöktü. Uludağ'da da kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Ankara, Eskişehir, Karaman ile Samsun'un Kavak ve Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçelerinde okullar bir gün tatil edildi. Balıkesir Edremit'te Kazdağları,10 günden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle ağaçlar ve bitki örtüsü donunca adeta Antarktika'ya döndü.

ŞELALELER DONDU

Hakkâri'de de Zap Suyu, şelaleler ve dere yatakları buzla kaplanırken, ağaçlarda da buz sarkıtları oluştu. Mersin'de aşırı yağış nedeniyle taşan Deliçay Deresi'nden aracıyla geçmeye çalışırken sele kapılan Yusuf Boran, itfaiye tarafından kurtarıldı.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji bugün ve yarın için Antalya'nın doğusu, Mersin ve Adana çevrelerinde sahil kesimlerinde kuvvetli sağanak, iç ve yüksek kesimlerle Ankara, Afyonkarahisar, Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli için yoğun kar yağışı uyarısında bulunuldu. Bolu Kartalkaya'da ise otellerin yılbaşı rezervasyonları yüzde 95'e ulaştı.

 
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