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Şehir merkezinden peş peşe geçtiler… Büyük sevkiyat

Suriye sınırına sıfır noktasında bulunan hudut karakollarına fırtına obüs, kirpi, zırhlı kobra aracı ile komando birlikleri sevk edildi.

23 Ekim 2017 Pazartesi 11:45
Şehir merkezinden peş peşe geçtiler… Büyük sevkiyat

Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinin karşısında bulunan Kilis ve Hatay'da sınıra askeri sevkiyat sürerken, Elbeyli ilçesinden yola çıkan, içerisinde fırtına obüs toplarının da bulunduğu 7 araçlık tanklar kente ulaştı. Tırların üzerine konulan tank ve fırtına obüsleri, terör örgütü PKK'nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG kontrolündeki bölgelerin Türkiye tarafındaki hudut karakollarına sevk edildi. Mayına dayanıklı kirpi, zırhlı kobra aracı ve sivil otobüsler ile komanda birliklerinin 3’üncü Hudut Tabur Komutanlığına bağlı sınır birlikleri ile sınıra konuşlandırıldığı bildirildi. Sınıra askeri sevkiyatın peyderpey sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, sınırda konuşlu bulunan birlikler arasında da kritik noktalara sevkiyatların arttığı bildirildi.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 11:45
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