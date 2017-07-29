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Şehir kara, deniz ve havadan abluka altına alındı!

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" adlı asayiş uygulaması  kapsamında, 39 ilçede, 200 noktada, 5 bin polisin katılımıyla helikopter destekli  denetim yapılıyor.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 23:27
Şehir kara, deniz ve havadan abluka altına alındı!

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan koordinesinde kent genelinde  akşam saatlerinde başlatılan asayiş uygulamasına, narkotik suçlarla, mali  suçlarla, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel  harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu 5 bin polis  katılıyor.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan  denetimlerde aranan şahıslar, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde  duruluyor.

KARADAN, DENİZDEN VE HAVADAN...

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, deniz polisi ve polis  helikopteri de destek veriyor.

39 ilçede gerçekleştirilen uygulamanın geç saatlere kadar süreceği  öğrenildi.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 23:27
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