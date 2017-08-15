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Şehir Hatları'ndan ek seferler

Şehir Hatları, 17 Ağustos-17 Eylül tarihlerinde  Kadıköy-Eminönü ve Kadıköy-Karaköy vapur seferleri tarifelerinde yeni düzenlemeye  gitti.

15 Ağustos 2017 Salı 16:54
Şehir Hatları'ndan ek seferler

Şehir Hatlarından yapılan açıklamaya göre, yolculardan gelen talep  üzerine artan yoğunluk da dikkate alınarak, Kadıköy'den Eminönü ve Karaköy  hatlarına ek sefer düzenlenecek.

Buna göre, saat 21.00'e kadar yapılan tarifeli seferler söz konusu  hatlarda uzatıldı. Her iki hatta da karşılıklı uzatılan seferler kapsamında,  Eminönü'den saat 00.50'de, Kadıköy'den saat 01.00'de en son sefer yapılacak.

Eminönü'den kalkan vapurlar, Karaköy'e uğrayarak seferlerini  Kadıköy'de sonlandıracak. İlave seferler, tarifede belirtildiği şekliyle  Eminönü'den kalkışlarda önce Karaköy uğramalı yapılacak. Kadıköy'den Karaköy'e  saat 21.30'dan itibaren yapılan seferler de önce Eminönü uğramalı  gerçekleştirilecek.

Şehir Hatları, 17 Ağustos'ta başlayacak ek seferlerle 17 Eylül'e kadar  Kadıköy-Eminönü hattında 15, Kadıköy-Karaköy hattında 4 olmak üzere her iki hatta  günlük toplam 19 ek sefer yapacak.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 16:54
  1. Şehir Hatları
  2. Eminönü
  3. Kadıköy
  4. Karaköy
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