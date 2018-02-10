Sağlık Bakanlığınca kamu-özel iş birliğiyle başlatılan "Şehir Hastaneleri Projesi" kapsamında yapımı devam eden Konya Şehir Hastanesi, İç Anadolu'nun büyük bir bölümüne hizmet edecek. Yozgat, Isparta, Mersin ve Adana'da hizmete giren şehir hastanelerinin ardından, 412 bin metrekare kapalı alanda bin 250 yatak kapasitesine sahip hastane, 330 poliklinik ve 335 hekimiyle Konya ve çevresine hizmet verecek.

Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, şehir hastanesinin yüzde 44'ünün tamamlandığını ve çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

"2 milyon hastaya hizmet vermeyi öngörüyoruz"

Hastanenin 2019'da kendilerine teslim edileceğini belirten Koç, şöyle konuştu:

"Şehir hastanesi Konya'nın sağlıkta katma değerini yükseltecek en önemli yatırımlarından birisi olacak. Teknolojik altyapısıyla Konya'dan, bölge halkına ve yurt dışından gelecek yıllık 2 milyon hastaya hizmet vermeyi öngörüyoruz. Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'dan gelecek hastaların yanı sıra Ortadoğu, Avrupa ve Asya ülkelerinden gelen hastalara da hizmet verecek kapasitedeyiz. Yurt dışından yaklaşık 3-4 saatlik bir uçak yolculuğuyla Konya'ya ulaşabilecek bir hinterlandımız olacak."

Koç, sağlık turizmine katkı sağlamak için çalıştıklarını anlatarak, tüp bebek, fizik tedavi ve onkolojik cerrahi üniteleriyle tüm dünyaya hizmet verecek potansiyele sahip olduklarını vurguladı.

Şehir hastanesinde yanık tedavi merkezinin de bulunacağını aktaran Koç, şunları kaydetti: "Hastanemizde bin 250 yatak var. Bunun 600'ü tek kişilik, 200'ü de çift kişiliktir. 48 tane ameliyathanemizin olmasının yanı sıra bunlardan bir tanesi de ileri düzey diye tabir edilen hibrit ameliyathane olacak. Yine 244 yoğun bakım ünitemiz olacak. Burada 335 hekim, 330 poliklinikte hastalara hizmet verecek. Öte yandan kapsamlı onkoloji merkezi ve çok geniş kemoterapi alanlarımız olacak. Kısacası Konya, şehir hastanesiyle sağlık üssü olacak. Altyapı çalışmalarımız çok ciddi şekilde devam ediyor. İnşallah burada dünyada ses getirecek güzel işler yapacağız."