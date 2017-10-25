Şehir hastaneleri, her boyutuyla tartışıldı

Kamu ve özel sektörün sağlık alanındaki işbirliklerine ilişkin tek etkinlik olan 3. Kamu-Özel İşbirliği Sağlık Zirvesi tamamlandı. Zirvenin bu yılki konusu şehir hastanelerinin nasıl daha efektif işletileceği idi.

Zirvede, şehir hastaneleri, Türkiye ve dünyadan yerli ve yabancı uzmanlarca tüm boyutlarıyla ele alındı. Türkiye, şehir hastanelerine bugüne kadar 3 milyar dolar yatırım yaptı. Bir sonraki ihale sürecinde yatırım boyutunun 4,9 milyar dolara çıkacağı hesaplanıyor.

İSPAT, MÜSİAD, DEİK ve İTO ve Elmadağ Hukuk’un desteği ile ve PPP Experts’in organizasyonunda bu yıl üçüncüsü düzenlenen zirvede bir konuşma yapan Elmadağ Hukuk

Kurucu Ortağı Av. Dr. Ramazan Arıtürk, ilk finansman süreçlerinin zorluğuna değindi. Arıtürk, şunları söyledi: "Hastanelerin planlama süreci 2006'da başladı. 2010 yılında ihale aşamasına gelindi. Bu süreç öncesinde, bankalarla yaşanan finansman pazarlıklarında her türlü detay ele alındı. Hatta hastanenin üzerine meteor düşmesi durumunda zararın kim tarafından karşılanacağı konusu bile konuşuldu. Bankacılar, bu konuda yetkili devlet mi yoksa yüklenici mi, öğrenmek istedi. Bu soru, birkaç gün süren tartışmaların konusu oldu."

MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Özdemir ise, 2015'ten 2016 yılına geçişte dünya genelinde kamu özel iş birliği (PPP) yatırımlarında yüzde 37 düşüş gözlemlendiğini söyledi. Özdemir, Türkiye'nin 2015'te yılın en büyük PPP oyuncusu olduğunu, ancak 2016'da aynı düzeyde yatırım finansmanı ortaya koyulamadığını belirtti. Özdemir, Türkiye'nin dünyadaki PPP yatırımlarının en büyük aktörlerinden biri olduğunu ve ancak Türkiye'deki düşüşün de etkisiyle bu yatırımlarda dünya genelinde %37 gerileme kaydedildiğini sözlerine ekledi.

İTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Sayın Hasan Erkesim de konuşmasında şunları kaydetti: "Son dönemde Sağlıkta Dönüşüm Programı adı altında sunulan yeni politikalar ve kamu-özel sektör işbirliği sistemi, özel sektör için ciddi bir teşvik olmuştur. Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve sağlık hizmetlerinin sunumu konuları son 10 yıllık süreçte çeşitli yasalar ile düzenlenmiştir. Bu yasalar ile sağlık sektöründe kamu, düzenleyici ve denetleyici konumuna geçerken, hizmet sunumunu özel sektör devralmaya başlamıştır."

23 Ülke, 200'ün Üzerinde Profesyonel

Yerli katılımcıların yanı sıra 23 ülkeden 200'den fazla yabancı katılımcının ağırlandığı zirvede odak konusu şehir hastanelerinin finansman ve operasyon boyutu oldu. Türkiye’de ve dünyada gerçekleştirilen en iyi uygulamalardan örneklerin paylaşıldığı 2 günlük zirvede, şehir hastanelerinin en etkin ve verimli şekilde nasıl yönetileceği ele alındı. Şehir hastaneleri, Türkiye'nin sağlık ihtiyaçlarını cevaplamasının yanı sıra sağlık turizmi açısından da ciddi bir atılım yapmasını sağlayacak.

Kanda, İngiltere, Hindistan, Nijerya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Jamaika'nın sağlık bakanlığı yetkilileri ve kamu ve özel sektörden birçok uzman isim, zirveye konuşmacı ve dinleyici olarak katıldı. Zirve, tüm katılımcılar için fikir ve deneyim paylaşımlarında bulunabildiği bir platform işlevi gördü.

Zirve, sağlık sektöründe yer alan kamu kurumları ve özel şirketlerin temsilcilerini aynı çatı altında buluşturdu. Katılımcılar, Türkiye ve dünyada sağlık alanında kamu-özel sektör işbirliklerine ilişkin en son gelişmeleri dinleme ve birbirlerinin deneyimlerinden istifade etme fırsatı buldu.

Sağlık sektöründe faaliyet gösteren veya bu alana ilgi duyan şirketlerin her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun katılımıyla gerçekleşen zirvede, kamu-özel sektör işbirliklerinin dünyadaki örnekleri de katılımcılarla paylaşıldı.

Zirvenin sponsorları arasında; Rönesans Sağlık Yatırım, Kuponsa, Akfen İnşaat ve CCN Holding, Bilim Sağlık Hizmetleri, Honeywell, Mott MacDonald, Went, Alperen, Turkish Airlines Gaziantep ihc spv, CEIBA, KONI, Actus, Salini İmpegilo, Samsung gibi şirketler yer aldı.