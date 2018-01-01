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Şehir efsanesi sanılıyordu ama...

Trabzon Ortahisar’da kentsel dönüşüm projesi sırasında 4 bin yıllık yeraltı şehri keşfedildi.

01 Ocak 2018 Pazartesi 17:40
Şehir efsanesi sanılıyordu ama...

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Pazarkapı Mahallesi'nde süren kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında dehliz bulunurken, bugüne kadar varlığı "şehir efsanesi" olarak adlandırılan yeraltı şehri de gün yüzüne çıkmaya başladı.

4 BİN YILLIK TARİH

Trabzon'da çarpık yapılaşmanın ortadan kaldırılması için TOKİ ve Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa yaptığı kentsel dönüşüm projeleri birçok tarihi yapının ortaya çıkmasını sağladı. 4 bin yıllık tarihi bulunan ve İyonlar, Kimmerler, Persler, Romalılar, Bizans, Trabzon Pontus İmparatorluğu ve son olarak Osmanlı İmparatorluğu hakimiyetinde kalan şehirde bulunan birçok tarihi yapının yanı sıra yerin altında da bir yer altı şehri olduğu gün yüzüne çıktı.

Bugüne kadar yer altı tünelleri, su kemerleri bulunmasının ardından son olarak geçtiğimiz hafta Ortahisar ilçesi Pazarkapı Mahallesi'nde bir dehliz bulundu. Kentsel dönüşüm projesi askıya alınırken, İl Kültür Müdürlüğü çalışma başlattı. Tarihi kalıntıların "Kayıp imparatorluk" diye adlandırılan Komnenos Krallığı'na ait olduğu iddia edildi.

TRABZON DEHLİZLER ŞEHRİ OLARAK BİLİNİR       

Trabzon'un merkez ilçesi olan Ortahisar'ın altında birçok tünelin ve yer altı şehirlerinin kalıntısının tespit edildiği ve bir dehlizde yaklaşık 30 metrelik kazı yapıldığı öğrenildi. Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayzavoğlu da, Trabzon'un tarihte 'Dehlizler şehri' olarak anıldığını belirterek, "Seyyahların Trabzon'a yaptığı gezilerden ve tarih kitaplarından burada birçok dehlizin olduğuna dair belgelerimiz var. bazılarını da gün yüzüne çıkarttık. dedi. Bu alanların turizme kazandırılması bekleniyor" diye konuştu.

Haber Tarihi: 01 Ocak 2018 Pazartesi 17:40
  1. TOKİ
  2. TRABZON
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