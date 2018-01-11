Şehir dondu, hayat durma noktasına geldi

Boston'da görüntülenen bu sokakta donmuş karlar araçları kapladı. Revere bölgesinde kaydedilen görüntüde bölgeyi önce sel bastığı sonra kar yağdığı görülüyor.

'Bomba kasırgası' olarak tanımlanan kar fırtınası ve soğuk hava nedeniyle okullar ve devlet daireleri kapatıldı, halka zorunlu olmadıkları sürece dışarı çıkmamaları uyarısı yapıldı.

Şiddetli rüzgar ve kar yağışının etkili olduğu kuzeydoğu kıyısında binlerce kişi elektriksiz kaldı.

Hava muhalefeti nedeniyle 3 binden fazla uçuş iptal edildi ve rötarlar yaşandı. New York'ta JFK Havalimanı'nda ise uçuşlar durduruldu.

Ülkeyi etkisi altına alan dondurucu soğuklar nedeniyle son bir haftada 17 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.





