Şehir Artık Dragos'ta Dev Kampüste

Gelecek ŞEHİR’de, ŞEHİR Dragos Kampüste”

İstanbul Şehir Üniversitesi, bu yıl 1755 öğrenci kabul edecek. ‘Gelecek ŞEHİR’de, ŞEHİR Dragos Kampüste’ sloganıyla öğrencilerini bekleyen ŞEHİR, yepyeni sınıfları ve laboratuvarları, zengin kütüphanesi, yurtları, spor tesisleri, farklı seçenekler sunan kafeteryaları ve restoranları, alternatif sosyalleşme ve çalışma alanları ile öğrencilere doğal, temiz ve huzurlu bir ortam sunuyor.

Türkiye’nin ilk bisiklet dostu üniversite kampüsü

Doğal ortamı korumak ve kampüsteki karbon salınımını minimuma indirmek amacıyla tamamı bisiklet kullanımına uygun olarak inşa edilen Dragos Kampüsü, bu yönüyle de Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor. Deniz kenarında geniş bir yeşil alana sahip olan Dragos Kampüsünde en çevreci ulaşım aracı olan bisiklet kullanımı hem öğrenciler hem de akademik kadro nezdinde teşvik edilecek.

Tüm akademik ve sosyal imkânlar bir arada sunuluyor

Öğrencilere ihtiyaç duydukları tüm akademik ve sosyal imkânları bir arada sunan İstanbul Şehir Üniversitesi; İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, İletişim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Meslek Yüksekokulu çatısı altında 22 lisans, 12 önlisans, tezli ve tezsiz seçenekleriyle 23 yüksek lisans programı ve 3 doktora programı sunuyor.

Ekonomi Bölümü açılıyor

Bu sene İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi çatısı altında açılan Ekonomi lisans programına ilk defa öğrenci kabul edecek. Ekonomi bölümü kadrosuna katılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Meclis Eski Üyesi ve Para Politikası Kurulu Eski Üyesi Prof. Dr. Ahmet Faruk Aysan, ŞEHİR öğrencilerine bilgi birikimini ve tecrübelerini aktaracak. Meslek Yüksekokulu’nda ise İnşaat Teknolojisi, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Sosyal Hizmetler adlı üç yeni önlisans programı ilk öğrencileriyle buluşacak.

TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde ilk 15’te ŞEHİR, 2016 yılında üniversitelerde girişimcilik ve yenilikçilik faaliyetlerinin teşvik edilmesi amacıyla TÜBİTAK tarafından hazırlanan Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde en girişimci ve yenilikçi ilk 50 üniversite arasında 15. sırada yer aldı.