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Şehir 10 dakikada bu hale geldi… İstanbul’a geliyor!

Edirne'de etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 10 dakika süren yağışın ardından bazı sokaklarda su birikintileri meydana gelirken, bir kişi üzerine devrilen ağaç dalı nedeniyle başından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada ise, İstanbul'da bugün akşam saatlerinde yoğun yağmur bekleniyor.

04 Temmuz 2017 Salı 08:14
Şehir 10 dakikada bu hale geldi… İstanbul’a geliyor!

Günlerdir kavurucu sıcakların yaşandığı Marmara bölgesi, dün Edirne'den başlayan sağanak yağmur ve dolu yağışıyla birlikte hava sıcaklığı 35 dereceden 20’ye kadar düştü. Şiddetli rüzgar ve sağanak yağmur günlük yaşamı olumsuz etkilerken, 10 dakikalık yağış nedeniyle birçok cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Şiddetli rüzgar nedeniyle Abdurrahman Mahallesi’nde bir apartman çatısından kopan tahta ve çatı malzemeleri kaldırımına düştü. Şans eseri yaralanan olmadı.

Meydan Mahallesi’nde ise şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçtan kopan bir dal, o sırada kaldırımda yürüyen 37 yaşındaki Yaşar Mert’in başına düştü. Yaralanan Mert, çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulansla Edirne Sultan 1’nci Murat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İSTANBUL'A YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da hava sıcaklıkları 24 dereceye kadar düşerken, sabah saatlerinde başlayacak olan yağışın akşam saatlerine kadar etkili olacağı bildirildi.

 

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 08:14
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