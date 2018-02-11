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Şehidin vasiyeti yürekleri dağladı

Afrin'de şehit düşen ve Karabük'de on binlerin uğurladığı Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın silah arkadaşına bıraktığı vasiyet yürekleri dağladı.

11 Şubat 2018 Pazar 20:39
Şehidin vasiyeti yürekleri dağladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin'de sürdürdüğü "Zeytin Dalı Harekatı"nın 19'uncu gününde şehit olan, cenazesi geçen parşembe günü Karabük'te toprağa verilen 22 yaşındaki Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın vasiyeti ortaya çıktı.

Geçen perşembe günü Karabük Kent Meydanı'nda on binlerin katıldığı cenaze töreninin ardından Safranbolu şehir mezarlığındaki şehitlikte toprağa verilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın yazdığı mektup yürekleri dağladı.

İşte o vasiyet:

''Kardeşim senden ricamdır, bana bir şey olana kadar sende saklı kalsın. Kardeşim bu savaş haç ile hilalin, imanla inkarın, hak ile batılın, küfür ve tevhidin savaşıdır. O yüzden anneme, babama, kardeşime, Nur'a söyleyin üzülmesinler kesinlikle, hayatlarının geri kalanını rahat geçirsinler. Anneme o istediği evi alsınlar. Dua etsin arada bir. Üzülmekle hayatını bitirmesin. Babam da Beyza da haklarını helal etsin, üzülmesinler. Nur'a söyleyin ben ona doyamadım. Ama eğer gidersem hakkını helal etsin. Üzülmesin, öbür tarafta birbirimize kavuşacağız inşallah. Beraber planladığımız gezilecek yerleri gezsin, benim yasımı tutmakla ömür geçirmesin. Aileme iyi baksın. Beni Safranbolu'ya gömsünler kardeşim. Babamlara söyleyin devletin bağladığı aylığın yüzde 10'unu yine Zehra teyzenin oraya versinler. Hakkınızı helal edin."

 

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 20:39
  1. Ömer Bilal Akpınar
  2. Karabük
  3. Afrin
  4. Suriye
  5. TSK
  6. Türk Silahlı Kuvvetleri

YORUM YAZ

  • İkraİkra58 dk önce
    Sen hakkini helal et yigidim..sehadet sana nasip oldu..demekki allahin cc sevgili kulusun,peygambere komsusun. ...rahat uyu..allahin rahmeti uzerinize olsun..darisi bizim basimiza olsun..amin
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